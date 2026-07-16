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台灣、巴紐關係緊密

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）突宣布「關閉」台北經濟辦事處，外交部嚴正抗議，強調該決定未事先與我協商，將持續與巴紐政府交涉，維護我國權益。其實兩國關係非常緊密，台灣每年從巴紐進口120萬噸液化天然氣，並針對當地提供醫療後送、農技團服務。《NOWNEWS今日新聞》特別整理兩國關係始末，讓讀者能更進一步瞭解這場外交風波背後的經貿與歷史脈絡。台灣與巴紐的關係可以從1990年說起，當年我國以「中華民國（台灣）」名稱開設駐巴紐商務代表團，但在中國持續施壓的情況下，巴紐扛不住壓力，2018年改名為駐巴紐台北經濟文化辦事處。1990年巴紐也曾在台灣設立名譽代表處，2015年正式成立「巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處」，但因財政困難遲遲無法解決，加上2018年駐台人員酒駕遭移送。因此，巴紐在2023年宣布關閉駐台代表處，同年4月19日關閉，事後則指派一名商業聯絡官處理對台貿易。雖然巴紐關閉在台辦事處，但雙邊經貿往來、合作關係並沒有因此中斷。兩國仍是關鍵能源夥伴，是台灣非常重要的液化天然氣供應國，每年穩定進口120萬噸，與中油有20年的長期採購合約。另外，木材、礦產也是台灣重要進口項目。此外，台灣也在巴紐進行「行動醫療、培訓醫衛人才」，提供醫療後送服務，協助當地癌症重症患者來台治療。而國合會也派駐農技團在當地進行稻作、蔬菜、水果的栽培與推廣，協助巴紐提升糧食自給率、農業技術等。雖然因為國際情勢、地緣政治關係，台灣與巴紐關係受到干擾，但仍維持非常務實、互利關係。如今巴紐疑似再度因地緣政治壓力，片面宣布台灣駐巴紐辦事處關閉，對兩國關係投下震撼彈。外交部將持續交涉，維護台灣利益。