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金門金湖鎮新頭沙灘前天發現一具海漂豬隻屍體，當天即進行檢體採樣、屍體燒燬及現場消毒，獸醫所在接獲檢體後進行qPCR檢測，於今（16）日稍早確認為「非洲豬瘟陽性」，對此總統賴清德表示，要求相關部會密切掌握疫情發展，維持跨部會通報與應變機制，落實每一項檢疫、監測與管制措施，並即時向社會說明最新情況，確保各項防疫措施落實到位，「全力守護台灣養豬產業與得來不易的防疫成果」。賴清德表示，今年4月，世界動物衛生組織（WOAH）正式核可台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。這份成果，來自長期累積的防疫制度、專業能力，以及中央地方與全民的共同努力。但亞洲地區非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，面對外部風險，台灣必須持續保持高度警戒，透過邊境檢疫、岸際巡查、海漂豬採檢，以及國內養豬場監測等措施，守住每一道防線。賴清德提到，本次為2018年以來第21例海漂豬確認為非洲豬瘟的案例。目前海巡署已加強岸際巡查與走私查緝，防檢署強化邊境檢疫措施；金門縣防疫所也完成周邊養豬場健康訪視，確認目前豬隻健康狀況良好。同時，政府也已暫停金門豬肉及加工產品輸往台灣本島與其他離島，並持續進行病毒基因序列分析與後續疫情監測。賴清德說，同時也要求農業部及相關部會密切掌握疫情發展，維持跨部會通報與應變機制，落實每一項檢疫、監測與管制措施，並即時向社會說明最新情況，確保各項防疫措施落實到位，全力守護台灣養豬產業與得來不易的防疫成果。