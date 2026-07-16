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「球員最在乎的就是一個好的環境，才能培養出優秀的人才。對我來說，有一個穩定的環境、以及相對有空間的上場機會，是我現在最優先考量的事情。」

2026年台灣職籃選秀出現情況，吳志鍇不僅在TPBL選秀以榜眼身分被臺北台新戰神選中，先前也在PLG選秀獲得桃園璞園領航猿青睞，成為今年唯一一個同時被兩大職籃選中的球員。不過吳志鍇透露，自己的職業生涯下一步仍未定案，除了台灣兩聯盟外，也正在評估是否投入7月28日登場的CBA選秀，強調現階段最重要的不是順位，而是找到真正適合自己的舞台。被外界視為即戰力的吳志鍇，今年同時報了TPBL、PLG以及CBA三大聯賽的選秀。目前台灣職籃選秀都已經結束，PLG方面獲得領航猿在首輪第四順位青睞，今日TPBL選秀則在首輪第二順位就被臺北台新戰神選走。吳志鍇大方分享自己為何選擇報名這麼多選秀的心路歷程。他坦言，起初多方報名是因為對未來的規劃與信心尚未完全明確，希望找到一隊真正適合自己的體系。吳志鍇也透露，目前除了台灣職籃外，團隊仍持續與經紀人討論是否投入7月底登場的CBA選秀，因此未來去向仍存在變數，「現在還在跟經紀人評估，要不要參加CBA選秀。」面對決定職涯起點的十字路口，吳志鍇顯得相當慎重：「選對了，你當然可以在職業舞台發光發熱；但選錯了，你要承受的可能是兩年、三年沒辦法上場，或是其他因素，所以我會很慎重地去考量。」當被問到在兩大聯盟都被唱名，心情是否有何不同？吳志鍇說心情其實一樣，就是充滿了感激。他特別感謝了一路走來幫助他的貴人，強調能被兩大球團指名，對他而言就是莫大的肯定。談到最終決定落腳處的關鍵糾結點，吳志鍇也不避諱地說：對於自己能帶給職業賽場什麼樣的能量，吳志鍇展現出超越年齡的無私球風。他表示，自己與那些大家口中「只靠自己個人得分、進球」的球員不同：「我覺得我更多的是，能夠在一個團隊中去幫助球隊。不一定說要默默付出，但是至少我能夠在一定的上場時間內，用很高的效率去幫助球隊。」