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▲ 黃偉哲致贈台南劍獅掛飾給井出敏朗市長。（圖／南市府提供）

▲ 井出敏朗致贈日本酒給黃偉哲市長。（圖／南市府提供）

日本石川縣能美市長井出敏朗及議長山本悟今（16）日率能美市商工會拜會台南市政府。市長黃偉哲與訪團就未來兩市在體育、產業、觀光及教育等領域的合作機會進行深度討論，盼開展兩市友好交流。黃偉哲表示，台南市與石川縣的歷史連結相當深遠且互動密切，出身能美市的日本國土交通副大臣佐佐木紀也長年致力於促進雙方友好交流，石川縣加賀市與金澤市皆為台南友誼市，小松市及白山市也與台南持續進行體育交流。黃偉哲也特別感謝山本悟議長在2024年前來台南參加台日交流高峰會，希望能以今日拜會為契機，開啟兩市間的實質互動。黃偉哲進一步指出，石川縣出身的梅澤捨次郎建築師設計了台南市立美術館一館等台南市代表性建築，現經修復活用，已成台日歲月情誼的象徵。八田與一技師建設的烏山頭水庫，則持續孕育台南豐富的農特產品。黃偉哲也特別歡迎來自能美市的朋友來到台南進行教育旅行、市民觀光旅遊，以及體育交流等等，盼藉此增進市民間的相互了解，進一步搭建起兩市間的友誼橋樑。能美市長井出敏朗表示，此行是他9年間第3次到訪台南，此行與能美市商工會一同前來台南考察，希望能向台南推廣能美市的旅遊與特產品的魅力，並尋求與台南進行體育交流、產業合作的機會。井出市長期待透過開展交流，深化能美市與台南間的友好關係。能美市位於日本石川縣南部加賀地區，鄰近擁有小松機場的小松市，是日本前首相森喜朗以及著名職棒選手松井秀喜的故鄉。市內擁有日本國家指定史跡「能美古墳群」、松井秀喜棒球博物館，並以傳統工藝「九谷燒」聞名。