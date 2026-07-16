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廣州動物園明星白獅「阿杭」離世！粉絲不捨：謝謝你帶來的歡樂

▲廣州動物園證實，17歲的明星白獅「阿杭」，已於7月14日在園內安詳離世。（圖／翻攝廣州日報微博）

阿杭曾因「齊瀏海」造型爆紅！園方曾解釋：純屬天然、絕無加工

▲廣州動物園曾出面說明阿杭的「齊瀏海」鬃毛純屬天然、絕無加工，飼育員也不敢替牠剪毛。（圖／翻攝廣州動物園微博）

廣州動物園明星白獅「阿杭」，過去曾因一頭「齊瀏海」百變髮型爆紅，因此擁有「髮型師」稱號，呆萌造型治癒無數遊客。但遺憾的是，園方在昨（15）日證實，17歲的阿杭已於2026年7月14日安詳離世，讓一票遊客不捨直呼「謝謝你帶來的歡樂，一路走好！」據了解，阿杭在去年就開始出現關節退化等健康問題，並已轉移至後場休養，但今年身體持續退化、活動量大減，最終在保育員和獸醫細心照護下離世。根據《廣州日報》報導，廣州動物園明星白獅「阿杭」因百變造型聞名，其中「齊瀏海」髮型更是在網路上爆紅，根據不同的天氣，還曾出現中分、大背頭等不同造型。但園方在昨（15）日晚間發文證實，17歲的阿杭，已於7月14日在園內安詳離世。消息傳出後，引來不少粉絲震驚留言，「謝謝你這麼多年帶來的歡樂」、「一路走好」、「晚上刷到消息真的覺得很突然，很捨不得阿杭啊」、「沒有機會去廣州動物園看你真的很遺憾！」、「也太突然了吧！好難過」。據了解，廣州動物園雄性白獅「阿杭」因出生於杭州而得名，並在2015年移居至廣州動物園。2022年，因有遊客拍下牠頭頂整齊厚重鬃毛，宛如人類「齊瀏海」的憨厚模樣，畫面瞬間在網路上引發熱議。當時曾有民眾擔心，齊瀏海髮型是否會讓牠感到自卑，更質疑是園方刻意修剪，但園方出面澄清，指出阿杭的「齊瀏海」鬃毛純屬天然、絕無加工，飼育員也不敢替牠剪毛。不過阿杭隨著年紀增長，從去年開始出現關節退化等健康問題，並在同年秋季轉移至後場休養，但阿杭在今年身體機能持續退化，活動量大幅減少，而阿杭在最後由保育員和獸醫全程陪護，最終在7月14日安詳離世。