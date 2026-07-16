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韓國股市近期暴漲暴跌，追蹤三星與SK海力士的個股槓桿ETF被外界視為罪魁禍首。金管會今（16）日則表示，台灣現行法規設有「單一個股權重不超30%」等分散性限制，國內不開放、也沒受理此類產品上架。而台灣目前ETF持股上市櫃公司市值占總市值比例約4.2%，與國際相較算是可接受的比例，在健康區間，也會持續關注ETF投資標的與集中度狀況。今年5月底韓國開放追蹤三星電子、SK海力士等單一股票的2倍槓桿ETF，隨著SK海力士的美國存託憑證（ADR）規劃在7月掛牌，大量資金受到鼓舞湧入相關商品。不過，上周五SK海力士ADR在那斯達克股票交易所掛牌後，13日韓股開盤後SK海力士股價暴跌超過15%，三星電子同步跌逾10%，韓股觸發今年第7次股市熔斷，近千億美元市值蒸發。相關槓桿產品損失同步放大，14檔追蹤三星電子與SK海力士的單一股票槓桿ETF，其資產管理規模跌逾4成，更有32萬至46萬名散戶的槓桿帳戶爆倉，本金完全歸零。為避免大規模斷頭事件引發社會危機，韓國當局宣布，10月起開設全國統一債務諮詢專線，提供債務協商、個人更生與破產申請等一站式協助。總統李在明也敦促金融監督院和韓國交易所的負責人迅速解決問題，制定後續應對措施。韓國金融委員會也宣布大幅收緊槓桿ETF的交易，包括暫停批准任何新型個股槓桿ETF上市、現存槓桿ETF的廣告與宣傳將被全面禁止。對此，金管會證期局副局長黃仲豪今日在例會中也提到，基於健全資本市場與維持金融穩定，台灣設有嚴格的「分散性原則」，現行法規並不支持、未來也沒有規劃開放此類高波動的單一公司槓桿型商品。他表示，台灣現行ETF與基金規範皆高度重視「風險分散」，單一個股權重不得超過3成；前5大個股權重加總不得超過6成，因此ETF不可能只容納單一檔個股，否則將嚴重違背「一籃子股票」的分散風險精神。至於台股指數是否過度集中於少數特定大型權值股，他說，全球如韓國、香港等市場都有類似的經濟發展自然結果，金管會也建立定期監控機制。截至今年第2季底，全市場上市櫃總市值為162兆元，國內ETF持有上市櫃股票總市值6.8兆元，ETF持有市值占大盤比重 4.2%，較第1季略為上升，但黃仲豪表示，與國際市場相比，例如美國高達20%，台灣4.2%，仍在相當健康且可接受的合理範圍。