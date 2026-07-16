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▲《奧德賽》導演克里斯多夫諾蘭（左）帶著劇組橫跨世界各地、在極端環境中的拍攝。（圖／UIP提供）

▲《奧德賽》主演湯姆霍蘭德（左起）、安海瑟薇、麥特戴蒙參加巴黎媒體見面會。（圖／UIP提供）

神話動作史詩鉅片《奧德賽》將在7月17日全台上映，該片使用全新的IMAX技術在世界各地取景拍攝，男主角麥特戴蒙當初只被導演克里斯多夫諾蘭詢問是否有意參與演出他的全新作品，連提案都不知道就答應演出，而拍攝前，麥特戴蒙不僅必須接受高強度的體能訓練，還橫跨世界各地、在各種極端環境中取景，讓這位巨星大呼：「根本就沒有一天是輕鬆的！」對飾演奧德修斯的麥特戴蒙來說，只要有機會和導演克里斯多夫諾蘭合作，他根本連想都不用想就會答應，所以當諾蘭詢問他是否有意參與演出他的全新作品時，他甚至忘了先問電影到底是在拍什麼，「在他告訴我這部電影是什麼之前，我就已經答應演出了。」麥特戴蒙說：「克里斯還問我：『你不想先聽聽提案嗎？』我說：『好啊，沒問題。』結果他只說了：『《奧德賽》。』」為了準備演出麥特戴蒙稱之為「畢生難逢的角色」，這位《神鬼認證》系列男明星不只是必須接受高強度的體能訓練，塑造這個角色的英雄體態，更是為了做好準備迎接整個拍攝過程的嚴苛考驗。導演諾蘭第一次和麥特戴蒙開會時就告訴對方「這會是一部拍起來非常非常辛苦的電影」。拍攝期間，麥特戴蒙非常重視自己的健康、營養的攝取和適當的休息，避免任何可以避免的傷勢，以免拖慢拍攝進度。事後回想起來，麥特戴蒙認為導演諾蘭一開始對他的提醒完全沒有誇大其辭，這場橫跨世界各地、在極端環境中的拍攝過程，既艱苦又令人振奮，「我們每到一個拍攝地點，我第一個反應都是忍不住笑出來，心想：『誰會覺得我們應該要在這裡拍電影？』」麥特戴蒙回憶，當眾人在冰島的黑色沙灘拍夜戲時，狂風暴雨迎面襲來，又濕又冷，根本就沒有一天是輕鬆的，「但整個拍攝過程一直都很棒，也讓人充滿成就感，更重要的是，演員和劇組人員之間建立了無與倫比的團隊情誼。」當這場艱辛的拍攝旅程畫下句點時，麥特戴蒙充滿感激地表示，這是他演藝生涯中最重要也是最難忘的一次拍片經驗，「就某種程度上來說，我覺得自己一路走來，好像就是為了拍這部電影。」麥特戴蒙說：「就製作規模來說，這是我拍過規模最龐大的一部電影，而且絕對是我拍過最具野心的一部電影。我不知道我們還有沒有機會再用這樣的方式拍電影，所以在整個拍攝過程中，我一直都帶著一種既珍惜又感慨的心情。」麥特戴蒙也說，拍《奧德賽》澈底改變了他對困難和挑戰的看法，「因為就算是面對最艱鉅的挑戰，我從來都沒有覺得那是困難的挑戰，這也充分展現了克里斯、艾瑪（導演和製片老婆）及整個團隊的能力與凝聚力，更說明了為什麼每個人都這麼想要成為這部電影的一分子。對我來說，這是一段意義深刻的經歷，而且真的非常非常好玩。」