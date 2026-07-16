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▲慶祝全新升級喬遷，亞昕舉辦溫馨茶會邀各界分享喜悅，（圖／記者金武鳳攝，2026.7.16)

深耕台中7年的亞昕國際開發，歷經踏實經營，不僅累積無數住戶與合作夥伴的深厚信任，今日更迎來「中台灣企業總部全新升級」的重要里程碑。為慶祝喬遷，亞昕特別舉辦溫馨茶會，捨去繁複儀式，回歸單純與真誠，邀請長期相伴的金融機構代表、建築界同業及各界貴賓齊聚一堂，共同見證亞昕中台灣品牌邁向嶄新篇章。七年前，亞昕挾帶26年深厚的建築底蘊進駐台中，紮根台中這片土地。七年來，亞昕憑藉踏實耕耘，贏得城市的認同與住戶的信賴。相較於市場上追求「短、平、快」的短線開發模式，亞昕在台中始終穩步前行，不疾不徐地伴隨城市發展。從打磨建築品質、累積品牌口碑到優化居住服務，亞昕每一步都走得溫柔而堅定。亞昕國際開發董事長姚政岳分享，建築從不是冰冷的鋼筋水泥，而是承載家庭數十年幸福生活的溫暖歸處。亞昕經營核心，從不只是蓋一棟棟房子，而是用心經營每一段與住戶的關係，守護每一戶家庭的長久安居。亞昕中台灣總部全面升級，不僅是辦公空間擴張，更宣告亞昕服務體系與品牌責任的全面進化。升級後的總部建置了更完整的組織體系、更專業的服務團隊，以及更細緻的售後服務機制，致力於為每一個選擇亞昕的家庭，提供更貼心、更安心、更長久的居住保障。亞昕國際建築董事長張維珍指出，所有溫柔的長情陪伴，背後皆有亞昕扎實的品牌實力作為強力支撐。經過七年的精準布局，亞昕在台中已累積高達2萬坪優質土地庫存，整體儲備推案量突破675億元。亞昕以穩健的步伐，精準插旗台中各大核心宜居版塊，足跡覆蓋最具發展潛力的生活圈。從繁華國際的水湳經貿園區、人文薈萃的科博館特區，到發展蓬勃的北屯14期，以及生活機能成熟的大里、南屯與北區，亞昕細膩挖掘每一寸土地的居住價值。除了目前市場熱銷、深獲好評的《亞昕丰山》、《亞昕嶼森之森》、《亞昕織御》外，2026年重磅登場的百億指標建案《亞昕 THE ARC》，以及2027年將陸續亮相的《科博館案》、《大連路案》與《嶼森之嶼》，皆展現亞昕對土地的細密解讀，也是對中台灣自住客最溫柔且堅定的承諾。買房是人生最重要的決定之一，一間安心的好房子，是家庭一輩子的避風港。亞昕深知這份托付的重量，因此在建築品質上，除了看得見的外觀與空間規劃，更將職人匠心藏進住戶看不見的結構與工法中。為落實頂規營建品質，亞昕旗下國原營造全面導入細緻嚴謹的日本營建管理制度，特邀日本資深工程顧問田中純夫全程監督把關，將日系職人精益求精、零妥協的執著精神，落實在每一道施工工序之中。國原營造董事長陳其德表示，真正經得起時間考驗的建築價值，從來不靠行銷包裝，而是來自每一道工序、每一個隱密細節的長期堅持。那些藏在結構裡、工法中的用心雖然看不見，卻能默默守護家庭數十年的安居日常。這就是亞昕始終不變的品質初心。「用自己要住的心情蓋房子」，這句樸實溫暖的話，是亞昕團隊數年來從未動搖的品牌核心。亞昕總裁姚連地始終堅信，市場景氣會有循環起伏，但品牌價值、專業人才與貼心服務，才是企業最珍貴、能伴隨品牌走得長遠的關鍵資產。比起短期的推案數字，亞昕更專注於累積長期的信用、打磨扎實的品質、完善每一處服務細節。姚連地說，33年的品牌沉澱，是時間給予的肯定；七年的台中深耕，是不變的在地真心；2萬坪的土地儲備與675億元的推案量，是看得見的品牌實力。未來，亞昕將持續以「亞昕蓋房子，放心一輩子」的最高標準，透過升級後的中台灣營運總部提供全方位細緻貼心的服務體系，長情陪伴每一戶家庭安居，守護每一份難得的信任。