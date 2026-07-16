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胡塞組織準備就緒

中東局勢面臨失控風險！《路透社》今（16）日引述三名知情人士消息指出，伊朗已向葉門叛軍「胡塞組織」（Houthi，又譯青年運動）下達指令，要求其做好隨時封鎖紅海水運的準備，一旦美國對伊朗的電力基礎設施發動打擊，將立即切斷該航道。此舉無疑對本已相當脆弱的全球能源供應，投下了新的威脅。根據《路透社》報導，兩名伊朗官員及一名熟悉此事的地區消息人士，在不願具名的情況下透露，這項極具威脅性的戰略構想已在伊朗領導層內部達成共識，並已正式傳達給德黑蘭的盟友胡塞組織。目前，外界尚無法確定該指令傳達的具體時間，是否發生在美國總統川普（Donald Trump）日前威脅將打擊伊朗電力基礎設施之後。對於《路透社》的置評請求，伊朗外交部與胡塞武裝發言人均未立即做出回應。一名親胡塞組織的消息人士透露，該組織在曼德海峽（Bab el-Mandeb strait）周邊的準備工作已全面就緒，消息人士表示「胡塞組織已在能俯瞰亞丁灣的葉門高地，完成了飛彈與無人機的戰略部署，隨時可以對紅海航道上的船隻發動襲擊，目前正靜待攻擊指令」。該消息人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊將掌握何時封鎖曼德海峽的「最終決定權」。在荷姆茲海峽已遭封鎖的狀況下，目前紅海航道承載了全球約7％的能源供應。一旦曼德海峽這條替代路線再遭襲擊，中東兩條最關鍵的石油輸出航道將同時癱瘓，全球能源市場恐面臨衝擊。中東專家索特維特（Torbjorn Solvedt）警告，「胡塞組織與沙烏地阿拉伯重啟衝突的時間點極其糟糕。一旦戰火蔓延至紅海的出口基礎設施和航運，該地區僅存的石油出口替代路線將被徹底切斷」。一名消息人士指出，封鎖曼德海峽的門檻極低，「封鎖海峽並不難。任何手持步槍的人都能干擾航運，你根本不需要多麼精密的飛彈才能做到這點」。在過去胡塞組織就曾為了聲援加薩，對紅海商船發動攻擊，逼得全球航運巨頭不得不捨棄蘇伊士運河，改道成本更高的非洲好望角航線。