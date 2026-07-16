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輝達每年投資台灣3.2兆 經濟部對台美合作有信心

台積電董事長魏哲家今（16）日宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元（約新台幣3.2兆元），估計將再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，滿足美國客戶未來多年的強勁需求。經濟部晚間在臉書表示，面對台積電赴美投資，政府將確保3個優先，包括確保最大製造產能、確保最先進技術在台灣，維護最完整的台灣科技產業生態系，全力維持台灣領先。魏哲家表示，在美國主要客戶及美國聯邦、州和市政府的大力合作與支持下，將加碼在亞利桑那州投資1000億美元，用以建置更多2奈米及以下製程的邏輯晶圓廠，以及先進封裝工廠，以滿足美國客戶未來多年的強勁需求。經濟部表示，全球AI浪潮來襲，台灣半導體產值持續提升，因應全球市場需求，台灣企業全力拓展國際布局，同時也擴大在台投資、站穩腳步，讓台灣產業競爭力能繼續向世界延伸。經濟部提出3個優先，分別是優先確保最大製造產能在台灣、優先確保最先進技術留在台灣，以及優先維護最完整的台灣科技產業生態系。不僅如此，台積電目前已有19座先進製程及封裝廠正在運行中，同時也在台灣新竹、台中、嘉義、台南及高雄等園區持續興建13座，未來也將繼續擴大投資台灣，維持先進製程在台產能遠高於海外。經濟部也將全力協助產業在台擴廠，完善土地、水電、能源等基礎設施，協助企業持續投資台灣，帶動供應鏈、中小企業及新創共同成長，讓台灣產業競爭力持續提升。此外，經濟部強調，近年許多國際大廠持續加碼投資台灣，包括輝達（NVIDIA）每年投資台灣超過3兆2,155億元、超微半導體（AMD）擴大投資台灣超過3,216億元，美光（Micron）已投資台灣達1兆4千億元等。經濟部總結，各大廠積極對台擴大投資，展現對台灣半導體供應鏈與產業環境的高度信心，將持續完善投資環境、協助企業拓展全球市場，攜手產業打造更安全、更具韌性、更具競爭力的半導體供應鏈，持續鞏固台灣在全球高科技產業的領先地位。