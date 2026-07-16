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▲中鋼運通公司與高雄科技大學舉辦產學合作計畫意向書簽約儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼運通公司與高雄科技大學舉辦產學合作計畫意向書簽約儀式，由中鋼運通公司董事長黃一中(左)與高雄科技大學副校長俞克維(右)代表簽署。(圖／中鋼運通公司提供)

▲中鋼運通公司與高雄科技大學舉辦產學合作計畫意向書簽約儀式。(圖／中鋼運通公司提供)

中鋼運通公司與高雄科技大學15日，在高雄市漢來飯店，舉辦產學合作計畫意向書簽約儀式，雙方將攜手開辦高雄科技大學115學年第1期航海科乙級船員養成訓練班，期透過產學合作鏈結方式，共同發掘並培育優秀的我國籍海事專業人才，也為我國有志於航向蔚藍海洋的青年，開闢一條啟航大道。中鋼運通公司與高雄科技大學共同簽署產學合作計畫意向書儀式，是由中鋼運通公司董事長黃一中主持，並在中鋼運通公司總經理林錦駿及高雄科技大學海訓處處長古忠傑見證下，與高雄科技大學副校長俞克維共同簽署產學合作計畫意向書，期為落實我國航運界產學實務接軌。中鋼運通公司董事長黃一中表示，海運是我國接軌國際的經濟命脈，而優質的船員則是船舶安全與高效營運的關鍵所在，中鋼運通公司重視且大量進用我國籍船員，不僅長年以來是國內航商中雇用我國籍船員比例最高的典範企業，今(115)年更榮獲交通部航港局頒發僱用國籍船員表現卓越之績優航商獎項之殊榮。黃一中說，中鋼運通公司今年已和台北市海洋科技大學合作開辦1期乙級船員養成訓練專班，該班結業學員於今年6月中旬陸續到職，成為中鋼運通公司船員的新生代生力軍，此次，該公司借重南部海事教育領頭羊的高雄科技大學的頂尖師資與設備，乃簽署產學合作計畫意向書，開辦今年度南台灣第1期乙級船員養成訓練班，期在南部也能發掘出有志投入航運產業的優秀人才。高雄科技大學副校長俞克維指出，高雄科技大學附設海事人員訓練處，長年深耕海事專業訓練，此次航海科養成班，規劃相當密集的實務課程，內容涵蓋基本安全訓練、保全職責、救生艇筏操縱及助理級航行當值等專業技能，學員在結訓並通過評估合格後，除了符合STCW國際公約要求取得必備證書外，更能無縫接軌對接中鋼運通公司的優質就業機會，實現「畢業即就業」目標。俞克維在會中也肯定及感謝中鋼運通公司長期關注我國海事教育，不僅結合學校不遺餘力培育海事人才，開辦相關課程，也提供各海事院校航運獎學金及在校生上船實習機會，藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展。中鋼運通公司總經理林錦駿也指出，此次高雄科技大學115學年第1期航海科乙級船員養成訓練班，預計招收30名學員，自即日起至115年8月7日截止通訊報名(以郵戳為憑)，凡18歲以上且具國中畢業以上學歷，並通過船員體檢符合船員法規定的我國國民均可報名，此外，乙級船員專班結業後，並通過中鋼運通公司面試及成功完訓上船任職的學員們，還可享有交通部航港局及中鋼運通公司補助的訓練費用，可大幅減輕學員的參訓負擔。