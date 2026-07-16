我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴星垠稍早發文宣布退出明星賽，並表示她十分難過、失望，也向粉絲們致歉。（圖片取自朴星垠IG）

中華職棒明星賽即將在本週六日7月18、19日在大巨蛋登場，一年一度的六隊球員、啦啦隊大集合盛會是球密矚目的焦點之一。富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍「五本柱」原先都要參賽，陣容豪華程度堪稱六隊之最，不過先前李珠珢宣布因家庭因素缺席明星賽。今日朴星垠也宣布因腳踝韌帶發炎退出本次明星賽，「五本柱」僅剩李雅英、南珉貞、李晧禎「三本柱」。Fubon Angels韓籍「五本柱」在最初規劃中，將分兩日登場，7月18日由李雅英、李珠珢、朴星垠應援，7月19日則由李晧禎、南珉貞接力上場。但本月初李珠珢在社群平台上宣布，18日當天因要陪同母親前往醫院看診，無法參加本次明星賽。今日中華職棒發布明星賽貼文，應援名單中18日女孩名單除了缺少告假的李珠珢，也不見朴星垠的名字，經《NOWNEWS今日新聞》詢問，聯盟證實朴星垠退出此次明星賽。朴星垠隨後也在社群平台上說明原由，因為腳踝韌帶發炎腫脹，將缺席此次明星賽。朴星垠發出腳踝穿戴著護具的照片，並在動態中寫到：「很可惜這次沒辦法參加明星賽了。真的很期待跟大家見面，所以心裡很難過，也很抱歉讓大家失望了，我會好好休息，盡快恢復健康，用最好的狀態跟大家見面。」