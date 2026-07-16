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▲ 前總統馬英九大姐馬以南透過律師發聲明表示，再有以馬的名義簽署任何文件行為，將訴諸法律究責，絕不寬貸。（圖／永嘉法律事務所提供）

前總統馬英九日前因基金會人事案風波意外爆出馬總統疑似罹患失智症，因此家人大姐馬以南向法院聲請輔助宣告，目前全案正在審理中。今（16）日馬以南透過律師發聲明表示，「盼『有心人士』懸崖勒馬，回頭是岸為荷！」再有以馬的名義簽署任何文件行為，將訴諸法律究責，絕不寬貸。馬以南強調，輔助宣告一事由台灣台北地家事法庭依法審理中，目前已委任律師具狀向該管法院聲請程序監理人，以確保馬先生所有簽署之文件等非在為意思表示、受意思表示，或辨識該意思表示效果之能力顯有不足下而為，更免第三人賡續對外利用馬先生名義遂行各項不必要之法律行為與活動，抑且遭人欺騙而動支不必要花費等。馬以南喊話，身為馬英九先生之家屬，特委任律師發表本件聲明。在此之後，如再有以其名義或簽署之任何文件進行各般行為，當依法著即訴諸法律究責，絕不寬貸。至此前以其名義或簽名等文件，在程序監理人及法院確認詳情後，視情節輕重，一併追訴。期盼有心人士懸崖勒馬，回頭是岸為荷。