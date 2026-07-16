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▲屏東縣政府社會處長劉美淑（左）頒發感謝狀給永揚消防安全設備有限公司董事長張來川（右）。(圖／屏縣府提供)

▲屏東縣政府社會處聯結永揚消防安全設備有限公司捐贈XR（Extended Reality，延展實境）訓練器材，作為推動防災宣導及消防安全教育之多元教學工具。(圖／屏縣府提供)

為強化社福機構防災意識及提升消防防災教育量能，屏東縣政府社會處聯結永揚消防安全設備有限公司捐贈XR（Extended Reality，延展實境）訓練器材，作為推動防災宣導及消防安全教育之多元教學工具，期透過科技導入，提升社會福利機構之防災量能及災害應變能力，今(16)日舉行「『屏』安飛『揚』智慧防災－永揚消防XR訓練器材捐贈儀式」，象徵公私協力推動防災教育的重要一步，未來將持續透過跨域合作與資源整合，強化社區安全網絡，落實「防災從教育開始」之目標。社會處劉美淑處長表示，縣內長照機構老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置及社區照顧據點等第一線服務單位，所服務對象多為高齡者、身心障礙者、弱勢兒少及經濟弱勢家庭等相對脆弱族群，一旦發生災害事件，往往面臨較高風險與應變困難，因此，導入智慧科技防災設備，不僅能提升第一線工作人員及照顧服務人員的防災知能與應變能力，更可透過高度擬真的情境模擬訓練，協助機構人員建立正確防災觀念與避難技巧，增進自我保護能力。藉由科技輔助學習，讓防災教育突破傳統模式，有效提升學習成效與參與度，共同打造更安全、更具韌性的照顧服務環境。社會處表示，永揚消防安全設備有限公司長期致力於火災預防、防災教育推廣及消防安全技術精進，除深耕專業領域外，更積極履行企業社會責任，關注社會公益及弱勢族群需求，此次捐贈XR訓練器材，不僅提供先進防災教育設備，更將專業資源回饋社會，協助提升社福機構之防災量能，展現企業對公共安全及社會福祉的重視與投入。永揚消防安全設備有限公司董事長張來川表示，防災非常仰賴平時的訓練及對災害現場的認識，現行的消防演練礙於時間、空間及設備器材的限制，僅能簡易參與，但實際火場並非如此簡單，透過研發科技防災設備，將科技應用於公共教育領域，協助提升社會整體防災意識，使防災教育更貼近生活，共同打造更安全、更具韌性的生活環境。