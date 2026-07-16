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全球科技巨頭在AI領域的軍備競賽已進入「大撒幣」的白熱化階段。花旗集團（Citi）發布最新報告指出，Google母公司Alphabet、Meta與亞馬遜（Amazon）三大科技巨頭在2027年的資本支出總和將達到驚人的8010億美元（約近新台幣26兆元）。花旗示警，如此史無前例的基礎設施投資規模，恐將導致這三家科技巨頭在2027年與2028年陷入自由現金流轉為負值的窘境。綜合外媒報導，花旗全面調高了這三大科技巨頭的資本支出預測，儘管花旗認為這三家公司即將公布的Q2財報不論在營收還是獲利上都將超越市場預期，但投資人更需關注長期財務結構的劇烈轉變。花旗在報告中直言，「我們正實質性地調高資本支出預測，這將導致上述三家科技巨頭在2027與2028預測年度中，每一家的自由現金流都轉為負值」。具體來說，根據花旗調整後的 2027 年資本支出預測，Alphabet的資本支出調升21％至3080億美元；亞馬遜的資本支出上調12％至2880億美元；Meta的資本支出調升22％至2050億美元。特別的是，Meta高額投資的背後，是為了實現其高達14吉瓦（GW）運算能力的目標，突顯了當前AI熱潮背後極其龐大的實體電力與硬體需求。雖然預期三家公司的自由現金流都將轉為負值，不過，花旗強調這並非財務陷入危機的訊號，而是企業在面對強勁的AI運算需求下，深思熟慮後做出的戰略性豪賭。此外，在短期展望方面，花旗發現，線上廣告與電子商務的市況正在穩步復甦，這將為三大巨頭Q2的業績以及Q3的財務指引提供強有力的獲利支撐。花旗這份報告引發市場多空陣營激烈論戰，多方認為市場對AI運算能力的強勁需求，足以證明這波長達數年的投資週期完全合情合理，且科技巨頭即將開出的Q2財報必然亮眼。空方則示警，2027 年，全球三家最賺錢的科技巨頭居然會同時面臨自由現金流轉負的窘境，這將徹底改變過往的投資邏輯，科技股板塊估值可能面臨重新定位。