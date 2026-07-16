「游游」游涵君為職籃桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew成員，擁有甜美臉蛋、32E豐滿上圍的她，就讀逢甲大學時曾經多次攻佔PTT表特版，有「逢甲林志玲」、「啦啦隊波多野結衣」美譽。台灣時間20日凌晨3點將舉行世足決賽，游游今（16）日分享一支23秒應援短片，她穿著阿根廷球衣搭配真理褲原地跳躍，高喊：「全力阿根挺！」
穿阿根廷球衣、真理褲 游游跳萌舞應援阿根廷
影片中，游游穿一件被裁成細肩短版上衣的阿根廷球衣，小露飽滿雙峰和事業線，下半身套上白色滾邊的黑色真理褲，跟著音樂大跳萌舞，不管是原地震胸還是以貓咪手式舞動身體或扭臀，配上甜美笑靨，都讓人目光捨不得離開。
游游寫下：「知道誰會拿冠軍了吧？拖延游其實是一週前就錄這支影片了！不愧是阿根廷讓我現在還是可以上片！全力阿根挺！Argentina, see you in the final!」網友看了短片紛紛留言：「難怪阿根廷這麼多人支持」、「我先暈」、「不講武德」、「沒有在支持阿根廷的，但我謝謝阿根廷」、「游你就會贏！」
游游效力領航猿啦啦隊3年 積極發展個人副業
現年34歲的游涵君在2019年加入中華職棒富邦悍將與P. LEAGUE+富邦勇士的啦啦隊「Fubon Angels」開始嶄露頭角，2023年轉效力台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」，除了球場應援與模特兒工作外，她也積極發展個人副業，不僅創立了「Bplus 畢拍影像」攝影工作室，更身兼彩妝造型師與紋繡師，同時也是知名直播平台的主播。
游游Mita IG
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影片中，游游穿一件被裁成細肩短版上衣的阿根廷球衣，小露飽滿雙峰和事業線，下半身套上白色滾邊的黑色真理褲，跟著音樂大跳萌舞，不管是原地震胸還是以貓咪手式舞動身體或扭臀，配上甜美笑靨，都讓人目光捨不得離開。
游游寫下：「知道誰會拿冠軍了吧？拖延游其實是一週前就錄這支影片了！不愧是阿根廷讓我現在還是可以上片！全力阿根挺！Argentina, see you in the final!」網友看了短片紛紛留言：「難怪阿根廷這麼多人支持」、「我先暈」、「不講武德」、「沒有在支持阿根廷的，但我謝謝阿根廷」、「游你就會贏！」
現年34歲的游涵君在2019年加入中華職棒富邦悍將與P. LEAGUE+富邦勇士的啦啦隊「Fubon Angels」開始嶄露頭角，2023年轉效力台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」，除了球場應援與模特兒工作外，她也積極發展個人副業，不僅創立了「Bplus 畢拍影像」攝影工作室，更身兼彩妝造型師與紋繡師，同時也是知名直播平台的主播。