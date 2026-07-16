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快3萬點全歸零！LINE POINTS「重要規則」一堆人不知

非常珍惜所存的LINE POINTS點數，並已累積29431點，原本以3萬點為目標，沒想到點數突然全數歸零，一查才發現她的LINE POINTS早在6月18日就已過期

▲LINE POINTS是LINE提供的點數服務，1點等同新台幣1元，只要不斷消費就能累積大量點數。(圖／官方提供)

LINE POINTS有期限！如何查詢期限步驟、官方通知一次看

LINE官網有明確說明「LINE POINTS點數有效期限為最後一次獲得點數當日起算180日止，一旦超過有效期限將會立即失效」

▲實際查詢LINE官網，便有明確說明「LINE POINTS點數有效期限為最後一次獲得點數當日起算180日止，一旦超過有效期限將會立即失效」。（圖／LINE官網）

如果關閉該官方帳號的提醒設定，可能導致無法及時發現點數即將逾期，提醒用戶避免關閉提醒設定。

只要打開LINE主畫面，並點選「錢包」→找尋「LINE POINTS」→點擊「歷史紀錄」，即可確認點數餘額下方顯示的「有效期限」。

▲確認LINE POINTS的有效期限步驟一圖看。（圖／記者陳雅雲攝）

LINE POINTS是什麼？怎麼獲得點數？

LINE POINTS是LINE提供的點數服務，1點等同新台幣1元，只要不斷消費就能累積大量點數。但近日有用戶表示，，曾有不少人忘記這條規定，讓累積多年的點數瞬間化為烏有。有網友在Threads無奈發文，表示，讓她崩潰直呼「好想哭，可以怎麼讓我的點數回來」，更感嘆損失的點數都能買張日本來回機票。貼文曝光後，瞬間引起眾人驚訝留言，「之前400多點過期就很心痛了」、「我第一次知道會過期」、「我也是最近消失，但是消失前它有一直提醒快到期，自己沒注意」、「一支iPhone錢直接沒了」、「貼圖可以買超多欸這些點數」，更有人提醒「半年內有持續累積點數才能延長效期」。。換句話說，雖然LINE POINTS點數有期限，但只要用戶持續透過消費或任務獲得新點數，所有點數期限都會自動從新入點當日起，重新延長180天，若連續180天以上完全沒有任何新點數進帳，所有點數便會全數失效。當獲得的LINE POINTS點數即將到期時，至於如何確認LINE POINTS的有效期限？除了透過官方提醒，也可以自己查詢！LINE POINTS是LINE所提供的點數服務，1點等同新台幣1元，獲得的LINE POINTS點數除了用於購買LINE貼圖或主題等商品，或LINE所提供的相關服務內折抵費用外，在實體店家或線上網購結帳時，只要使用LINE Pay結帳，也可開啟點數折抵直接扣抵金額。取得LINE POINTS因此，不少人會在日常消費刷卡，直接綁定含有LINE Pay回饋的信用卡，藉此穩定獲得點數回饋。