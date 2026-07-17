大家都在等的《名偵探柯南》磁鐵、徽章來了！台灣藏壽司聯名電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》今（17）日開搶！多達24款限定扭蛋有裝飾掛飾、磁貼2件套，滿額贈4款杯墊；推理遊戲解謎抽獎手提袋或毛巾，超多粉絲發現活動限14天只到7月30日早就訂位了。爭鮮旗下定食8則攜手胡同燒肉，「焱燒肉盛宴」開吃鰻魚飯、漢堡排。
柯南磁鐵、徽章來了！藏壽司24款扭蛋今開賣 粉絲：到7/30快訂位
粉絲等好久的藏壽司聯名《名偵探柯南：高速公路的墮天使》總算開始了，7月17日至7月30日限時開抽，眼尖的粉絲發現，怎麼才短短14天限時兩周而已，直呼「荷包完全沒有被放過」、「訂位訂起來了」、「群組的大家要準備暴動了」。
藏壽司《名偵探柯南》扭蛋活動資訊
時間：2026年7月17日至2026年7月30日
地點：台灣藏壽司全台門市
周邊：藏壽司《名偵探柯南》24款扭蛋：8款裝飾掛飾、8款徽章、8款磁貼2件套；滿額贈送4款杯墊，推理解謎抽獎手提袋或毛巾。
活動規則：消費者享用壽司後，將空盤放進「投入口」計盤回收，累積5個盤子啟動遊戲動畫，幸運中獎將會連動扭蛋機，獲得扭蛋一顆。
預約訂位：預約藏壽司訂位只有E排客APP或網站，不提供電話訂位。
藏壽司《名偵探柯南》周邊商品一覽
◾️限定扭蛋24款！藏壽司《名偵探柯南：高速公路的墮天使》經典角色變身3大系列共24款限定扭蛋。
8款「裝飾掛飾」：讓角色穿上騎士夾克造型，結合鑰匙孔輪廓、偵探印章字樣，呼應劇中摩托車追逐戰。
8款「徽章」：以Q版形象呈現江戶川柯南、身穿優雅燕尾服的工藤新一，以及人氣角色赤井秀一、安室透。
8款「磁鐵2件套」：雙人角色組合推薦劇場版「江戶川柯南＆萩原千速」、神奈川縣警「萩原千速＆橫溝重悟」、「松田陣平＆萩原研二」等。
◾️滿額贈4款「名偵探柯南杯墊」
7月17日起，凡於藏壽司全台店舖當日折扣後單筆消費滿1000元，按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram帳號，同時加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「名偵探柯南杯墊」乙個（全台限量12800個）。
共有「江戶川柯南&毛利蘭」、「世良真純&灰原哀」、「萩原千速&橫溝重悟」、「萩原研二&松田陣平」4款雙人角色組合可收藏。
◾️「手提袋」1款／「毛巾」1款
藏壽司聯名推理動漫《名偵探柯南》，特別推出桌邊互動遊戲，7月17日至7月30日，全台門市入座就能看到解謎卡面。共設計三道趣味謎題，粉絲可依照卡面提示擇一破解成功，並完成指定社群任務即可參加抽獎，有機會獲得《名偵探柯南》手提袋乙個或毛巾乙條。
定食8聯名胡同燒肉！開吃鰻魚飯、漢堡排「焱燒肉盛宴」
爭鮮餐飲旗下定食8表示，攜手日式職人精緻燒肉「胡同燒肉」，7月
16日至10月14日，期間限定推出由胡同燒肉職 人團隊監製的「焱燒肉盛宴」。消費者可在定食8吃到胡同自豪的秘製燒肉醬，推出「 和牛燒鰻雙盛」、「焱燒雙牛盛合」及「多蜜醬牛漢堡排」三款聯名 新品。
「和牛燒鰻雙盛」選用台灣在地養殖鰻魚慢火炙烤，搭配極黑和牛肉燥飯、胡
同清燉牛肉湯；「焱燒雙牛盛合」則吃得到嚴選橫膈膜與牛胸腹雙部位；還有以胡同特製牛豬漢堡排為主角的「多蜜醬牛漢堡排」。
7月16日至10月14日，凡於定食8點購任一份「焱燒肉盛宴」聯名定食，即可獲得1點，集滿指定點數就能兌換「免費餐點」，最高「免費兌換焱燒肉盛宴」一份。活動期間掃描指定QR Code、加入橘焱胡同LINE好友，還可領取總價值超過1500元「胡同燒肉・優惠大禮包」；每點購一份聯名定食，即贈胡同人氣餐點「蟹味噌甲羅燒」免費兌換券一張（市價640元，數量有限送完為止）。
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粉絲等好久的藏壽司聯名《名偵探柯南：高速公路的墮天使》總算開始了，7月17日至7月30日限時開抽，眼尖的粉絲發現，怎麼才短短14天限時兩周而已，直呼「荷包完全沒有被放過」、「訂位訂起來了」、「群組的大家要準備暴動了」。
藏壽司《名偵探柯南》扭蛋活動資訊
時間：2026年7月17日至2026年7月30日
地點：台灣藏壽司全台門市
周邊：藏壽司《名偵探柯南》24款扭蛋：8款裝飾掛飾、8款徽章、8款磁貼2件套；滿額贈送4款杯墊，推理解謎抽獎手提袋或毛巾。
活動規則：消費者享用壽司後，將空盤放進「投入口」計盤回收，累積5個盤子啟動遊戲動畫，幸運中獎將會連動扭蛋機，獲得扭蛋一顆。
預約訂位：預約藏壽司訂位只有E排客APP或網站，不提供電話訂位。
藏壽司《名偵探柯南》周邊商品一覽
◾️限定扭蛋24款！藏壽司《名偵探柯南：高速公路的墮天使》經典角色變身3大系列共24款限定扭蛋。
8款「裝飾掛飾」：讓角色穿上騎士夾克造型，結合鑰匙孔輪廓、偵探印章字樣，呼應劇中摩托車追逐戰。
8款「徽章」：以Q版形象呈現江戶川柯南、身穿優雅燕尾服的工藤新一，以及人氣角色赤井秀一、安室透。
8款「磁鐵2件套」：雙人角色組合推薦劇場版「江戶川柯南＆萩原千速」、神奈川縣警「萩原千速＆橫溝重悟」、「松田陣平＆萩原研二」等。
◾️滿額贈4款「名偵探柯南杯墊」
7月17日起，凡於藏壽司全台店舖當日折扣後單筆消費滿1000元，按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram帳號，同時加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「名偵探柯南杯墊」乙個（全台限量12800個）。
共有「江戶川柯南&毛利蘭」、「世良真純&灰原哀」、「萩原千速&橫溝重悟」、「萩原研二&松田陣平」4款雙人角色組合可收藏。
◾️「手提袋」1款／「毛巾」1款
藏壽司聯名推理動漫《名偵探柯南》，特別推出桌邊互動遊戲，7月17日至7月30日，全台門市入座就能看到解謎卡面。共設計三道趣味謎題，粉絲可依照卡面提示擇一破解成功，並完成指定社群任務即可參加抽獎，有機會獲得《名偵探柯南》手提袋乙個或毛巾乙條。
定食8聯名胡同燒肉！開吃鰻魚飯、漢堡排「焱燒肉盛宴」
爭鮮餐飲旗下定食8表示，攜手日式職人精緻燒肉「胡同燒肉」，7月
「和牛燒鰻雙盛」選用台灣在地養殖鰻魚慢火炙烤，搭配極黑和牛肉燥飯、胡
7月16日至10月14日，凡於定食8點購任一份「焱燒肉盛宴」聯名定食，即可獲得1點，集滿指定點數就能兌換「免費餐點」，最高「免費兌換焱燒肉盛宴」一份。活動期間掃描指定QR Code、加入橘焱胡同LINE好友，還可領取總價值超過1500元「胡同燒肉・優惠大禮包」；每點購一份聯名定食，即贈胡同人氣餐點「蟹味噌甲羅燒」免費兌換券一張（市價640元，數量有限送完為止）。