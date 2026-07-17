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蔡阿嘎的老婆二伯經營的母嬰服飾品牌HAHABABY近來捲入抄襲爭議，有人挖出一個月前夫妻倆在Podcast上請到命理師「簡少年」算命，蔡阿嘎叫二伯算一下跟HAHABABY的人合作狀況，二伯竟然就將品牌總監的生日報出來，而簡少年也預言，會在7月有物流上的問題，被說是神預言，而二伯公開同事個資，雖然是節目內容之一，但在敏感時間點上，不免引來非議。蔡阿嘎好奇同事的部分，「她現在也滿重要，幾個夥伴是不能出事的，她HAHABABY那邊很重要，妳們的總監最重要，不能出事啊！」結果二伯將對方的出生年月日直接報出來，引來部分聽眾認為不妥。簡少年也預言，合作上沒問題，2026年7月注意對方文件上的問題，「跟她工作滿不錯，但要小心國外的事情，會跟遠方的錢、物流有關的，很容易出事哦！」隨後又說搞不好7月就開始。接著簡少年又提到，跟這個人合作之後，所有的工作內容，最好都不要有男性成員加入，否則會容易產生合作上的問題。不少聽眾都說簡少年太準了，「根本節目殺手」、「太準了，上個月還覺得怎麼可能」、「看來簡老師又中呢」、「這後半年真的衝到另一個境界」。不過也有支持蔡阿嘎和二伯的粉絲，認為他們很用心經營頻道，也將品牌製作過程拍成影片，甚至出面道歉、解釋，已經非常有誠意了，希望酸民不要無限上綱，而對於這些爭議，記者詢問品牌方，截稿前尚未獲得回應。