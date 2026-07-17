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▲二伯（左）品牌HAHABABY陷入抄襲爭議，網友翻出年終獎金影片質疑，認為這明明是一個服裝公司，但卻沒有人是設計師。（圖／翻攝自嘎嫂二伯&蔡波能's Daily）

百萬網紅蔡阿嘎的妻子二伯所主理的親子服飾品牌「HAHABABY」，近日深陷大規模的抄襲疑雲。這場風波不僅牽扯出服飾設計疑似拷貝多個日本知名大牌、品牌主題曲旋律神似人氣動漫《吉伊卡哇》，就連二伯5年前的「手作包屁衣」抄襲爭議也被重新起底。面對外界質疑，品牌方至今未正面回應，卻仍照常上架新品，更被發現平台售價存在價差，引發網路輿論的強烈反彈，《NOWNEWS今日新聞》也整理出事件5大爭議點。HAHABABY多款衣褲的設計被網友比對出與知名日系品牌高度神似，且部分商品的定價甚至賣得比日本原品牌還要貴，niko and…官方表示目前正在釐清事實中；而MARKEYS則表示，若有必要將會採取相應的因應措施。不只衣服出問題，網友發現 HAHABABY 今年春節推出的洗腦主題曲〈點點捉迷藏〉，旋律簡單、副歌也僅重複相同歌詞「HA 、HA、HAHAHA，BABY、BABYHA」，非常魔性洗腦，但卻有人聽出似乎跟《吉伊卡哇》的歌曲〈睡衣派對之歌〉有點雷同，〈睡衣派對之歌〉副歌同樣是重複的歌詞：「嗚、嗚、哇哇、嗚哇」，兩者節奏也很類似，讓人不禁質疑，HAHABABY是不是連主題曲都有抄襲的問題。隨著這波風暴延燒，網友也翻出二伯過去的「手作抄襲黑歷史」，大約在5年前，二伯曾在影片中分享自己為孩子縫製的「手作包屁蝴蝶衣」，卻被專業的手作老師出面指控，她所使用的「紙型（版型）」與該名老師的原創版型高度雷同。當時，原創者與部分網友在底下留言提出質疑，；雖後來二伯出面回應事件原貌，手作老師也表示誤會一場，刪除相關留言，但早已引發熱烈討論。面對原創性遭受嚴重質疑，網友進一步檢視 HAHABABY 過去的年終影片與徵才職缺，發現身為一個主打「自創設計」的服飾品牌，公司內部卻多為行銷與企劃人員，爭議爆發後，HAHABABY至今並未在公開社群做正式聲明，僅由品牌總監在高級VIP會員社團「金哈比」內發文致歉並說明開發流程；二伯也強調商品是出於團隊發想。但因為遲遲拿不出「設計原稿」或「打樣紀錄」等實質證據，多數網友並不買單。更引發爭議的是，在風波尚未平息之際，HAHABABY（例如同款百摺裙官網賣 990 元，蝦皮標價 1110 元）。此舉被痛批是裝死到底，且將網購平台的抽成成本直接轉嫁給粉絲吸收。然而，HAHABABY 的吸金能力極強，年營收高達上億元，且要成為頂級的「金哈比」會員，一年至少需要累積消費滿 12 萬元。這也讓對比格外強烈——同時期另一網紅「好味小姐」同樣販售親子裝，卻完整公開了設計靈感與打樣過程，藉此獲得粉絲一片讚賞，雙方做法形成強烈對比。對於爭議，記者詢問品牌方，截稿前尚未得到回覆。