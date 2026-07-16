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美股週四（16日）開盤受到台積電公布第二季財報後股價下跌影響，半導體類股疲軟，以科技股為主的那斯達克指數與費城半導體指數均下跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲103.40點或0.20％；標普500指數下跌31.80點或0.42％；那斯達克指數下跌264.77點或1.01％；費城半導體指數下跌443.94點或3.58％。焦點個股方面，台積電ADR股價下跌2.89％、輝達下跌2.38％，美光下跌5.56％、SanDisk下跌9.66％，SK海力士ADR股價下跌8.62％，SpaceX股價上漲0.60％。根據《CNBC》報導，台積電公布第二季財報，第二季營收來到1兆2703.8億元，季增12.0%、年增36.0%；稅後純益7065.6億元，季增23.4%、年增77.4%；毛利率為67.7％，營業利益率為60.3％，每股盈餘（EPS）為27.25元，較去年同期大增77.4%。雖然營收與每股盈餘都創下歷史新高，但是由於大幅上修今年資本支出，從原本的520至560億美元，調高至600至640億美元，讓投資人心存疑慮，也連帶拖累晶片股走低。不過整體來說，由於市場對通膨降溫的樂觀情緒，加上大型金融公司強勁的獲利表現，以及美國公債殖利率的下降也提振了市場對成長型股票、尤其是大型科技公司的需求，都讓美股前景依舊受到看好。