美國媒體《Dodgers Way》記者喬丹·坎貝爾（Jordan Campbell）日前便撰文指出，這起傷退事件背後恐藏有更大的隱憂，直指道奇可能在隱瞞真相。

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「一般來說，除非其他保守治療手段都失效，否則球團不會輕易選擇讓球員在球季中去抽膝蓋積水。考慮到這個問題已經困擾他好幾週，道奇內部甚至可能也還沒完全掌握最精確的病因。」

洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平因左膝發炎，確定跳過對陣亞利桑那響尾蛇先發登板，同時也將缺席即將到來的明星賽，儘管球團對外一再強調這只是「預防性的保護措施」，但從球團實際採取的醫療處置來看，事情恐不樂觀。大谷翔平日前突然宣布跳過先發輪值，毫無預警的消息引發外界不安。雖然他在此期間仍持續以指定打擊（DH）身分上場打擊，甚至在面對響尾蛇比賽中開轟，但據悉其膝蓋的傷勢狀況並未實質好轉。隨後，道奇球團進一步證實，大谷翔平已接受「抽除膝蓋積水」治療，並注射止痛藥以緩解不適，這也直接導致他決定退出今年的全明星賽。《Dodgers Way》記者喬丹·坎貝爾就對此認為，球團試圖營造的樂觀狀況，與實際採取的積極性治療之間，出現令人起疑的矛盾。他也提出質疑，如果僅僅是為了謹慎起見，是否有必要進行到抽積水和打止痛針，這不免讓人懷疑，道奇或許隱瞞真相，大谷翔平目前其時遭受更嚴重的傷情。「如果這只是輕微傷勢，道奇球團絕對不會做出這樣的決定。」針對大谷目前的身體狀況，記者坎貝爾分析道，