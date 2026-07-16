我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓知名吃播網紅「Yuno（유노）」在YouTube坐擁78萬訂閱，近日卻因一支頭等艙搭機影片捲入輿論風暴。他在片中一口氣吃完7碗泡麵，還陸續向空服員點了沙拉、水果、三明治、小餐包、乳酪、提拉米蘇等多樣餐點與甜食，前後點餐次數高達20次，遭網友質疑增加空服員工作負擔、影響其他乘客應有的服務品質。爭議延燒後，Yuno已將影片刪除並公開致歉，坦承「判斷失當」，但社群風向似乎並不買單。根據韓媒報導，Yuno本名崔潤浩，24歲，這趟搭乘的是頭等艙長程航班，飛行時間約13至15小時。影片中，他除了連吃7碗泡麵外，還一路加點多樣餐食與甜點，累計品項將近30種、點餐次數共20次，即便片尾他特地向空服員道謝：「感謝辛苦準備餐點的空服員們」，仍難擋排山倒海而來的批評聲浪。面對輿論壓力，Yuno於15日在YouTube社群發布長文道歉：「今天上傳的飛機餐影片帶給很多人不舒服的觀感，對此我深感抱歉。」他坦言，自己當時只顧著構思新內容，「草率地認為只要徵得空服員同意，拍攝就沒問題」，未充分考慮反覆點餐可能造成空服員負擔、也會影響其他乘客的搭機體驗。他隨後又追加發文二次致歉，更坦承「現在回頭看還是覺得太過分了」，並自我剖析：「第一次坐這麼好的座位，一時興奮就自己說服自己『再多一次應該沒關係』」，承認確實把自己的行為合理化了。他也特別針對「拍攝內容更聳動」的質疑做出說明，指出縮圖與內容確實經過處理讓畫面看起來更誇張，等於間接承認自己有博取流量的意圖。針對外界質疑他整趟航程都在不斷要求空服員送餐，Yuno也特別澄清，實際拍攝集中在3個時段——用餐時間以及中途睡醒後，總計約2小時10分鐘，並非長達13、15小時的飛行全程都在點餐；不過這番解釋似乎未能完全平息網友怒火。輿論方面，不少網友直言道歉來得太晚，也有人翻出他先前已有過一次「商務艙狂點10碗泡麵」的類似爭議，質疑這並非他第一次做出這種行為，痛批「即使被創作題材蒙蔽雙眼，至少也應該好好生活、尊重他人」。也有網友以嘲諷口吻表示，這起事件最精彩的片段，是空服員都已經為準備降落整裝完畢，最後卻還得為他端出一碗泡麵，直言「機上餐點數量本來就有限，一個人吃這麼多，其他乘客的份量自然就變少了」，批評聲浪持續在網路延燒。