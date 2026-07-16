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▲ 今天的記者會在柯志恩率領藍營議員齊聲大合唱《快樂的出航》，宣告35場巡迴演出正式啟航。（圖／記者郭凱杰攝,2026.07.16）

▲柯志恩認為，政治不用這麼悲情，可以用更歡樂、更貼近民眾的方式，像是透過音樂拉近與鄉親的距離。（圖／記者郭凱杰攝,2026.07.16）

國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩今（16）日舉辦「高雄那卡西・柯志恩陪你來唱歌」記者會，宣布自18日起，展開35場巡迴音樂會，透過最具台灣人情味的那卡西表演形式，將音樂、文化與陪伴帶進社區。柯志恩認爲，政治不必悲情，每天喊凍蒜，也可透過音樂拉近與鄉親距離。今天的記者會包括國民黨議員許采蓁、李雅靜、蔡武宏、陳玫娟、陳麗珍、劉德林、陳麗娜、邱于軒、林義迪、方信淵，以及議員參選人童燕珍、黃韻涵、黃裕庭、宋紹銘、洪英雄等人也齊聚一堂，眾人齊聲大合唱《快樂的出航》，宣告35場巡迴演出正式啟航。今天也邀請入圍第60屆金鐘獎戲劇類最具潛力新人演員的羅文君老師擔任開場串劇演出，展現融合戲劇與音樂的創新形式；郭育瑄老師現場演奏薩克斯風，以悠揚樂聲為活動揭開序幕；有「PUB鐵肺女王」之稱的郭怡霞也帶來精彩演唱。緊接著知名藝人陳昭瑋透過影片驚喜現身，預告接下來35場廟口那卡西的豪華陣容，及精彩可期的節目內容。柯志恩致詞時幽默分享，自己其實曾入圍第23屆金鐘獎，而且最後還順利得獎，引起現場一陣笑聲。她笑說，如果自己擅長唱歌，說不定當年就留在演藝圈發展了；柯志恩也自評，雖然歌喉不一定會比民進黨對手賴瑞隆好，但「當市長一定會比他好」，引來全場喝采。柯志恩表示，首場「高雄那卡西」這週六將在大樹保安宮登場，屆時將邀請國民黨立委謝龍介同台，與高雄鄉親相見歡。她回憶，4年前首次舉辦廟口開講，最現實的原因其實是因為經費有限，團隊選擇決定走入鄉間巷弄、深入各行政區，沒想到創下超過一千萬人次網路觀看，更打下4成選票的基礎。柯志恩說，如今仍有許多鄉親不斷敲碗，希望廟口活動能再次舉辦，今年4月已率先於原鄉完成3場音樂會，獲得鄉親熱烈回響，因此這次特別規劃剩餘35區巡迴演出。柯志恩認為，政治不用這麼悲情，可以用更歡樂、更貼近民眾的方式，像是透過音樂拉近與鄉親的距離，讓政策宣講不再只是制式演說，能在輕鬆歡樂的氛圍中，一邊唱歌、一邊交流。她也笑稱，許多國民黨議員及議員參選人都很有表演天分，像是童燕珍、許采蓁都很會唱歌，未來都有機會在巡迴中一展歌喉。柯志恩指出，這次巡演除了推廣在地文化，也邀請許多不同世代的歌手與藝人共同參與，包括施文彬、朱海君、向蕙玲等藝人都將陸續登台演出，讓每場活動都充滿不同亮點。柯志恩現場也分享，自己從小就很喜歡看歌仔戲，小時候甚至曾許願，長大後要成為楊麗花，因此這次巡迴特別安排歌仔戲演出，希望把台灣珍貴的傳統藝術帶到各個行政區，讓更多民眾重新感受本土文化的魅力。柯志恩最後表示，希望透過35場巡迴深入高雄每一個行政區，與議員及議員參選人一起走進地方，透過最貼近民眾的廟口舞台，一邊唱歌、一邊向鄉親說明政策理念與對高雄未來的願景。她也向所有團隊成員喊話，大家一起努力，朝共同目標邁進，在11月28日一起贏得勝利。除了演唱之外，每場也安排職業音樂家帶來器樂演奏，提升藝術下鄉的質感與深度。其中，7月18日、8月11日及10月13日三場演出，更分別邀請羅裕誴歌劇團、陳昭瑋歌劇團及鶯藝歌劇團，演出融合台灣鄉土特色的新編歌仔戲，讓民眾在欣賞音樂之餘，也能感受傳統戲曲文化的魅力。