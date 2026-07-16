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萬里溪堰塞湖距溢流警戒水位僅剩0.64公尺

籲民眾立即撤離、勿進入警戒區

▲花蓮萬里溪堰塞湖預估明（17）日清晨5點達到警戒水位， 萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮部分保全戶停班停課一天。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮萬里溪堰塞湖今（16）日下午提升為紅色警戒，花蓮縣災害應變中心同升級為一級開設，花蓮縣長徐榛蔚晚間出席中央災害應變中心視訊會議，掌握堰塞湖最新情勢及各項應變作為。同時，因應紅色警戒防災需求，縣府宣布，萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮部分保全戶停班停課(鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里及大榮里等警戒範圍之保全戶)明（17）日停止上班上課。依據林業及自然保育署報告，目前堰塞湖蓄水量約500萬噸，已達蓄水容量98%，距離溢流警戒水位僅剩0.64公尺，預估明日清晨5時達到警戒水位，情勢嚴峻。徐榛蔚在會中指示，相關單位務必督導並協助兩公所落實疏散撤離計畫，確實掌握保全對象及撤離情形；並請警察、消防人員加強定時巡查，透過人車巡邏及無人機空中巡視，嚴格管制人員進入警戒區域，確保警戒區全面淨空。為安全起見，萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮部分保全戶停班停課一天，縣府強調，若保全戶有證明需要，請至所在地公所請求取得證明。至於交通管制部分，台9線萬里溪橋(公路局)白天6時至22時採單線管制通行，夜間全面封閉；箭瑛大橋及中興大橋採白天6時至20時開放、夜間封閉；西寶大橋封閉；縣道193線正常通行。縣府提醒，用路人可利用米棧大橋、台11甲線及台11丙線等橫向道路，改道銜接縣道193線或台11線行駛，並配合現場交通指揮及管制措施。花蓮縣政府提醒，萬里溪堰塞湖已發布紅色警戒，警戒區內人員須強制撤離。請民眾立即撤出警戒區，切勿進入警戒區、山區及河川區域，並配合所在地公所辦理疏散撤離。縣府將持續與中央及各級單位密切掌握堰塞湖變化，全力守護鄉親生命安全，請民眾隨時留意官方發布的最新資訊。