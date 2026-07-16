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「背後突被踢一下」！駕駛轉頭驚見一雙人腳

警方不排除「入車避暑」猝死

泰國北欖府（Samut Prakan）今（16）日凌晨發生一起離奇命案。一名61歲男子在開車抵達目的地後，轉頭赫然發現一名身分不明的婦人悄無聲息地死在自己車子的後座，嚇得男子立刻報警。根據《Thaiger》報導，當地警方初步調查表示，死者為一名年約60至70歲的女性，身穿便服呈靠坐姿勢倒在轎車後座。法醫初步檢驗顯示，死者身上並無明顯外傷或遭受肢體衝突的痕跡，身上也未攜帶任何身分證明文件，研判已死亡數個小時。涉事車主、現年61歲的沙那信（Chanasin）向警方說明案情時仍餘悸猶存。他強調自己完全不認識這名婦人，也堅決否認對方的死亡與自己有任何關係。沙那信表示，他在當地的三隆市場（Samrong Market）經營豬肉攤。昨日下午收攤後，他一如往常將車子開回位於當地巷弄的公寓旁停放。沙那信說「因為車子的中控鎖壞了，所以這陣子停好車後，我都無法鎖車門」。等到今天凌晨，沙那信照常開車前往市場準備開工，一路上他並未察覺車內有任何異樣。然而，就在車子即將抵達目的地前，他伸長手臂想拿取副駕駛座上的包包，背部卻突然感覺被「碰了一下」。他心生疑惑轉頭一看，赫然發現後座有一雙人腳。他趕緊打開車內照明燈，這才驚覺後座躺著一名毫無反應的婦人，嚇得他立刻跳下車撥打電話報警。沙那信對警方表示，由於他的車子沒鎖，該婦人可能是趁夜深人靜時自行拉開車門上車，或許是為了躲避風雨或想在車內歇息，未料在過程中因自身疾病不幸猝死。目前，警方已將死者遺體送往中央法醫科學研究所（Central Institute of Forensic Science）進行剖驗，以釐清確切死因。同時，鑑識人員也已在車內採集了潛在指紋等關鍵證據，正全面清查死者身分，以釐清這起離奇命案的真相。