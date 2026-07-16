包含主力後衛羅米洛（Cristian Romero）在內的4名球員恐面臨決賽禁賽處分，英國媒體《TalkSPORT》更提出2024年歐洲國家盃案例，以暗示的方式，呼籲足總趕快對阿根廷進行制裁。

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「如果參與福克蘭群島抗議活動的阿根廷球員被立即處以禁賽 1 場，他們將無法在週日與西班牙的世界盃決賽中上場。」

2026年世界盃4強賽落幕，阿根廷靠最後7分鐘上演大逆轉，2：1擊敗英格蘭晉級，賽後球員瘋狂慶祝，於球場上拉起寫有「Los Malvinas son Argentinas（福克蘭群島是阿根廷的）」爭議性橫幅，引發國際局勢與政治風波。根據最新消息，由於國際足總嚴厲禁止任何政治口號、象徵與旗幟出現在場上，稍早比賽結束後，阿根廷球員於球場上拉起了一條寫有「Los Malvinas son Argentinas（福克蘭群島是阿根廷的）」橫幅，由於國際足球總會（FIFA）嚴格禁止球員表達政治訴求，包括西班牙媒體《阿斯報》（Diario AS）在內的多家歐美主流媒體皆一致報導，FIFA已經對此展開調查，目前確認會有相關罰款。英國媒體《TalkSPORT》則針對具體的處分內容進行預測，指出：「包括羅米洛在內的阿根廷球員，可能因福克蘭群島的抗議行為，而面臨禁賽處分。」報導中提到：「克里斯蒂安·羅米洛、里桑卓·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）以及喬瓦尼·洛·塞爾索（Giovani Lo Celso）這3名球員，都被拍到手持該橫幅。此外，萊安德羅·巴瑞德斯（Leandro Paredes）賽後受訪時，也公開表示福克蘭群島『永遠屬於阿根廷』。」媒體指出，這4名球員都將成為此次的處分對象。「FIFA的規章嚴格禁止任何政治口號、象徵與旗幟，在開踢前，看台上就有多面橫幅被當場拆除。對於球員個人的制裁其實已有先例，儘管當時是由不同的管理機構所做出。報導隨後進一步說明，更以2024年歐洲國家盃決賽爭議事件為例，「西班牙2：1擊敗英格蘭奪冠後，西班牙球員羅德里（Rodri）與阿爾瓦羅·莫拉塔（Álvaro Morata）因高喊『直布羅陀是西班牙的』，被歐洲足總（UEFA）處以禁賽1場的處分。」基於上述先例，《TalkSPORT》也正式呼籲：由於本屆賽事中，關於「判罰有利於阿根廷」的爭議不斷發酵，《TalkSPORT》也一針見血地指出：「這場風波發生在 FIFA 正面臨『是否在北美世界盃中偏袒梅西（Lionel Messi）等人』的無稽指控之際，因此 FIFA 接下來的任何決定，都勢必會受到外界最嚴厲的檢視。」報導中也強調，在無法給予「寬大裁決」的輿論壓力下，FIFA預計會被要求必須祭出嚴懲。