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阿根廷在2026年世界盃四強準決賽中，靠著當家球星梅西（Lionel Messi）單場送出2次助攻，以2比1逆轉擊敗英格蘭，與西班牙會師決賽。賽後，心情大好的梅西在個人Instagram上發文慶祝，卻被眼尖的球迷抓包，這段激動的文字竟然和2022年卡達世界盃晉級決賽時的發文「一字不差」，引發網友熱烈討論與爆笑，直呼球王也會有「迷信」的時候。帶領阿根廷再次殺入決賽後，梅西在Instagram上寫下：「挺進決賽！！！🇦🇷🇦🇷🇦🇷。再次拚盡全力，拿下這場硬仗。非常感謝所有相信這支隊伍的人！！！🙌🏻🙌🏻🙌🏻 阿根廷加油！」結果球迷翻出2022年阿根廷闖入世界盃決賽時的貼文，發現梅西的文案、甚至連表情符號的數量與排列都完全一致。這波「複製貼上」的操作立刻在網路上引發熱議。許多網友紛紛笑稱這是足球員特有的玄學：「換作是誰都會回去找以前的文案再發一遍，必須迷信！」、「傳統心理學了，控制變因給自己找自信」。更有死忠阿根廷球迷在底下歪樓留言：「阿根廷這五場淘汰賽，我穿的內褲都是同一件」，隨即被其他網友搞笑回覆：「命令你下一場決賽繼續穿著！」除了社群媒體上的有趣插曲，國際足總（FIFA）與數據網站OPTA也公布了梅西這場比賽的恐怖數據，證明這位39歲的老將不僅是球隊精神領袖，更在場上繳出了統治級的表現：▪️ 單場9次過人： 梅西本場比賽完成高達9次成功過人，創下本屆世界盃所有參賽球員的單場最高紀錄。▪️ 單屆25次過人： 自1966年有統計以來，梅西成為單屆世界盃完成過人次數最多的「30歲（含）以上」球員，寫下全新賽事紀錄。▪️ 單屆預期助攻（xA）4.1： 梅西本屆世界盃的預期助攻高達4.1，打破了1966年以來的歷史紀錄（原紀錄為2022年法國格里茲曼的3.6，以及1970年巴西傳奇比利的2.9）。▪️ 淘汰賽4助攻： 他成為自1970年比利（Pelé）之後，首位在單屆世界盃淘汰賽階段送出4次助攻的球員。▪️ 參與進球數傲視歷史： 梅西本屆已直接參與12個進球（8球4助攻），居所有球員之冠。縱觀世界盃歷史，梅西生涯累積參與進球數達 33球，穩居歷史第一，大幅領先後方的姆巴佩（25球）、克洛澤（19球）與羅納度（19球）。根據FIFA的數據報告，39歲的梅西本場跑動距離達8133.8公尺，最高瞬時速度更來到29.7km/h。