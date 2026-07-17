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2026年美加墨世界盃四強準決賽，英格蘭在1：0領先的情況下，遭到阿根廷以2：1逆轉淘汰，無緣決賽。賽後，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在比賽後段的保守換人與戰術調整，引發英格蘭足球圈的強烈反彈。多位名宿輪番上陣痛批，甚至有球評在節目上情緒失控，調侃圖赫爾根本是德國派來的臥底。英格蘭傳奇前鋒萊因克爾（Gary Lineker）在節目中難掩憤怒，他用帶有黑色幽默的口吻抨擊圖赫爾的戰術：「我嚴重懷疑圖赫爾是德國臥底，我們英格蘭隊被滲透了。德國隊如今實力不濟，連小組賽都衝不出去，於是他們就安插了這麼個人過來……當然，我只是開玩笑。」萊因克爾直言，英格蘭足總當初聘請圖赫爾，是期望他能帶領球隊跨過奪冠的最後一道門檻，但如今卻只交出四強的成績單。他對圖赫爾在領先時改打5後衛低位防守的決定感到匪夷所思：「阿根廷恰好最擅長破解密集防守，這套戰術我完全無法理解，離譜到極點，是極度保守消極的調整。對手陣中擁有史上最強的梅西，我們本該貼身緊盯，結果卻讓他一次又一次送出極具威脅的傳球。」前英格蘭國腳內維爾（Gary Neville）與賴特（Ian Wright）同樣對圖赫爾的臨場調度感到不滿。內維爾在《The Overlap》節目中指出，英格蘭在第55分鐘取得領先後，圖赫爾錯失了換下凱恩（Harry Kane）或貝林漢姆（Jude Bellingham）、換上拉什福德（Marcus Rashford）等速度型前鋒來打反擊的最佳時機。「當我們在85分鐘還以1：0領先阿根廷時，決賽已經觸手可及，但我們在遇到真正能靠技術掌控球權的頂級強隊時，短板就完全暴露了。」賴特也困惑地表示，在阿根廷踢進絕殺球前，英格蘭場上竟有多達6名後衛，僅剩3名攻擊手。「他做出的那些換人不是為了進攻，而是為了防守。一位在選人上如此勇敢的主教練，到了關鍵時刻的決策卻如此消極？」利物浦名宿卡拉格（Jamie Carragher）在《每日電訊報》專欄中深入分析，認為圖赫爾的換人與陣型調整是導致這場慘痛失利的最主要原因。卡拉格指出，當初外界期待圖赫爾能帶來有別於前主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）的改變，認為世界級名帥在關鍵時刻不會犯錯，但這顯然過於天真。他寫道：「圖赫爾在後期階段的表現，有效地模仿了索斯蓋特。看著索斯蓋特時期的表現，你會對著電視大喊『快做點什麼』；但這一次，我們的呼聲是『你的換人讓我們看起來好像在認輸！』」卡拉格分析，英格蘭改打五後衛並在禁區堆積人員，反而讓阿根廷能不斷將球傳入禁區。在領先到被扳平的這段期間，英格蘭控球率僅剩12%。「過早採取防守姿態帶來了嚴重的後果。當阿根廷扳平比分後，英格蘭因為防守球員太多，完全失去了重新組織進攻的能力。」卡拉格總結，這場失利證明了英足總並未如願找到能突破極限的主帥。這屆世界盃將再次被銘記為錯失良機的一屆，而英格蘭似乎總能找到各種方式讓自己失敗。