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本文摘要如下：

《奧德賽》導演、主要演員、類型

《奧德賽》劇情介紹

▲《奧德賽》主要講述「木馬屠城記」戰後的故事。（圖／UIP提供）

《奧德賽》角色介紹

▲安海瑟薇（前）在《奧德賽》飾演奧德修斯的妻子潘妮洛普。（圖／UIP提供）

▲湯姆霍蘭德在《奧德賽》飾演奧德修斯與潘妮洛普的兒子鐵拉馬庫斯。（圖／UIP提供）

▲羅伯派汀森在《奧德賽》飾演全片最大反派安提諾烏斯。（圖／UIP提供）

《奧德賽》必看亮點

▲《奧德賽》全片大量採用IMAX 攝影機捕捉地中海的壯闊波瀾與神祕島嶼，帶來極致的視覺震撼。（圖／UIP提供）

神話動作史詩鉅片《奧德賽》在今（17）日全台上映，本片使用全新的IMAX 技術在世界各地取景拍攝，這部電影將荷馬筆下奠定西方文明基礎的經典史詩搬上IMAX 大銀幕，《NOWNEWS今日新聞》整理《奧德賽》劇情和角色介紹、5大必看亮點等資訊，供讀者參考。《奧德賽》導演、主要演員、類型《奧德賽》劇情介紹《奧德賽》角色介紹《奧德賽》必看亮點導演兼編劇：克里斯多福諾蘭（《黑暗騎士》三部曲、《全面啟動》、《星際效應》）主要演員：麥特戴蒙（《神鬼認證》、《絕地救援》）、安海瑟薇（《穿著Prada的惡魔》、《悲慘世界》）、湯姆霍蘭德（《浩劫奇蹟》、《蜘蛛人》系列）、羅伯派汀森（《暮光之城》系列、《燈塔》）、莎莉賽隆（《女魔頭》、《瘋狂麥斯：憤怒道》）、千黛亞（《高校十八禁》、《沙丘》）、露琵塔尼詠歐（《自由之心》、《噤界：入侵日》）、艾略特佩吉（《鴻孕當頭》、《全面啟動》）、珊曼莎莫頓（《關鍵報告》、《陰屍路》）類型：史詩奇幻動作片《奧德賽》是古希臘詩人荷馬創作的史詩，故事講述希臘英雄奧德修斯在特洛伊戰爭獻出「木馬屠城記」立下奇功後，卻因觸怒海神波賽頓而被迫展開長達十年的海上漂流，他在旅途中歷經獨眼巨人、女巫與海妖的試煉，最終返鄉與妻兒重聚。麥特戴蒙飾演「奧德修斯」，本作的核心主角，伊薩卡國王，在特洛伊戰爭中立下大功後，因觸怒海神波賽頓而踏上長達十年的艱辛返鄉之旅，他以智謀著稱，在諾蘭的鏡頭下展現出凡人英雄的寫實掙扎。安海瑟薇飾演「潘妮洛普」，奧德修斯的妻子，在丈夫失蹤的二十年間（包含特洛伊戰爭與十年漂流），獨自掌管王國，面對眾多逼婚的貪婪求婚者，她憑藉機智與對丈夫的堅貞周旋到底。湯姆霍蘭德飾演「鐵拉馬庫斯」，奧德修斯與潘妮洛普的兒子，在父親缺席的情況下長大，從一個年輕的王子逐漸成長為能與父親並肩作戰的戰士，將在片中協助奧德修斯對付王宮中的求婚者。千黛亞飾演「雅典娜」，智慧與戰爭女神，她是奧德修斯的守護神，多次在危難中運用神力與計謀協助奧德修斯父子，為他們的返鄉之路與復仇計畫保駕護航。珊曼莎摩頓飾演「瑟西」，強大的女巫，奧德修斯在漂流途中曾誤闖她的島嶼，其手下被瑟西施法變為豬，奧德修斯最終憑藉智慧與神的幫助使她屈服，並獲得了關於返鄉路線的關鍵指引。艾略特佩吉飾演「西農」，希臘戰士，在特洛伊戰爭中擔任了關鍵的「木馬計」執行者，他負責刻意留在希臘軍隊撤退後的陣營中，並成功說服特洛伊人，讓特洛伊人誤以為巨大的木馬是和平的象徵而將其迎入城內，最終為希臘聯軍開啟了破城的契機。羅伯派汀森飾演「安提諾烏斯」，全片最大反派，他是趁著國王奧德修斯失蹤期間，盤據伊薩卡王宮、意圖奪取王位並強娶王后佩涅洛佩的頭號惡霸。莎莉賽隆飾演「卡呂普索」，希臘神話中的海仙女，擁有永恆的生命與絕世美貌，她在奧德修斯遭遇船難漂流至島上後，將他救起並禁錮了長達七年，卡呂普索深深愛上奧德修斯，甚至願意賜予他永生，只求他能放棄重返家鄉的念頭，留在島上與她共度餘生。露琵塔尼詠歐飾演「海倫」，斯巴達王后，因絕世美貌引發了長達十年的特洛伊戰爭。繼橫掃奧斯卡的《奧本海默》後，諾蘭將西方文學經典以現代視角重新演繹，在保留原著神話色彩的同時，注入其標誌性的緊湊節奏與人性探討。由麥特戴蒙飾演經歷災難與慾望拉扯的英雄「奧德修斯」；安海瑟薇飾演堅毅智慧的王后「潘妮洛普」；湯姆霍蘭德飾演尋父的兒子「鐵拉馬庫斯」，還有羅伯派汀森、千黛亞等豪華陣容加盟。全片大量採用IMAX 攝影機捕捉地中海的壯闊波瀾與神祕島嶼，帶來極致的視覺震撼，將宏大的海戰與奇幻生物如實呈現在大銀幕上。故事刻畫奧德修斯歷經十年漂泊只為「回到家人身邊」的艱辛，並與兒子鐵拉馬庫斯尋父的成長線相互呼應，交織出深刻的親情與人性羈絆。跳脫神話中完美的英雄形象，電影深刻描繪奧德修斯的恐懼、傲慢與盲點，呈現一個有血有肉、會犯錯的非完美英雄，使三千年前的故事與當代觀眾產生強烈共鳴。