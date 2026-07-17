「2026台北國際夏季旅展」今（17）日登場，將展至7月20日，地點在台北世貿一館，今年展場集結國內外熱門行程、郵輪假期、豪華飯店等，共有800多個攤位，其中最令民眾感興趣的就是飯店推出的住宿券、餐券，尤其以吃到飽餐廳餐券更是熱門。《NOWNEWS》整理此次參與飯店推出的必買吃到飽餐券，在展場現場與線上都有，最優下殺6折，完整優惠訊息一次看。
▪️老爺酒店：Le Café咖啡廳券
本次推出全台通用的「聯合餐飲券」在全台12家老爺餐廳通用，每張2080元，本次祭出買10張送1張最強回饋，從頂級百匯到精緻異國料理皆可彈性體驗。最受歡迎的台北老爺酒店Le Café咖啡廳，憑券享平日雙人自助午餐或晚餐2客，相當於6折優惠。新竹老爺酒店亦針對平假日祭出「Le Café咖啡廳券」每張900元，即可享用原價1298元的自助午餐或晚餐1客。
▪️晶華國際酒店集團：栢麗廳、泰市場
晶華酒店集團兩大buffet都有優惠餐券，位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶皆祭出單人10張套票優惠，平日午餐四人券下殺至7折，售價5199元，等於每張1300元；也有平日下午茶四人券下殺至7.1折，售價3699元，每張925元。
而泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，等於每張880元，是68折的超殺折扣。
▪️天成飯店集團：饗聚廚房
超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」推出平日自助午晚餐或假日下午茶餐券套券4200元，一套5張，下殺8.5折，每張840元。
「饗聚廚房」近日將推出主題美食節，7月20日至9月30日期間限定「肉饗美食節 Meat Me」，以大口吃肉為主題，匯集歐陸燉肉、美式燒烤、日式鍋物及亞洲特色料理等多國美饌，必吃菜色包含匈牙利牛頰肉、日式豚肉壽喜燒、蕈菇香料奶油咖哩雞、法式香橙烤鴨等。
▪️台北美福大飯店：彩匯自助餐廳
台北美福飯店「彩匯自助餐廳」推出四人同行券及套券買8送1、買12送2。下午茶餐券原價每位1380元+10%，四人同行每人只要923元，享61折優惠。午、晚餐券原價每位1680元+10%起，購買單人券12張套券再加贈2張餐券，每人最低只要1380元起，優惠約75折。
線上購買「平日自助午、晚餐單人券」8張，加碼贈週五至週日適用的「下午茶單人券」乙張。
▪️圓山大飯店：松鶴自助餐廳
松鶴自助午晚餐與下午茶券7.5折起，並享買10送1快閃優惠。
▪️福容大飯店：田園西餐廳
推出「福容美食通用券」超值優惠，買6送1優惠價7680元；買10送2優惠價1萬2800元，平均每張只要1067元。持券可彈性選擇多樣人氣餐飲，包括全台多家福容飯店各分館的自助餐廳「田園西餐廳」。
🟡「2026 台北夏季旅展」相關資訊：
日期：2026年07月17日-2026年07月20日
地點：台北世貿一館
官網：2026台北國際夏季旅展
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本次推出全台通用的「聯合餐飲券」在全台12家老爺餐廳通用，每張2080元，本次祭出買10張送1張最強回饋，從頂級百匯到精緻異國料理皆可彈性體驗。最受歡迎的台北老爺酒店Le Café咖啡廳，憑券享平日雙人自助午餐或晚餐2客，相當於6折優惠。新竹老爺酒店亦針對平假日祭出「Le Café咖啡廳券」每張900元，即可享用原價1298元的自助午餐或晚餐1客。
晶華酒店集團兩大buffet都有優惠餐券，位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶皆祭出單人10張套票優惠，平日午餐四人券下殺至7折，售價5199元，等於每張1300元；也有平日下午茶四人券下殺至7.1折，售價3699元，每張925元。
而泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，等於每張880元，是68折的超殺折扣。
▪️天成飯店集團：饗聚廚房
超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」推出平日自助午晚餐或假日下午茶餐券套券4200元，一套5張，下殺8.5折，每張840元。
「饗聚廚房」近日將推出主題美食節，7月20日至9月30日期間限定「肉饗美食節 Meat Me」，以大口吃肉為主題，匯集歐陸燉肉、美式燒烤、日式鍋物及亞洲特色料理等多國美饌，必吃菜色包含匈牙利牛頰肉、日式豚肉壽喜燒、蕈菇香料奶油咖哩雞、法式香橙烤鴨等。
▪️台北美福大飯店：彩匯自助餐廳
台北美福飯店「彩匯自助餐廳」推出四人同行券及套券買8送1、買12送2。下午茶餐券原價每位1380元+10%，四人同行每人只要923元，享61折優惠。午、晚餐券原價每位1680元+10%起，購買單人券12張套券再加贈2張餐券，每人最低只要1380元起，優惠約75折。
線上購買「平日自助午、晚餐單人券」8張，加碼贈週五至週日適用的「下午茶單人券」乙張。
▪️圓山大飯店：松鶴自助餐廳
松鶴自助午晚餐與下午茶券7.5折起，並享買10送1快閃優惠。
▪️福容大飯店：田園西餐廳
推出「福容美食通用券」超值優惠，買6送1優惠價7680元；買10送2優惠價1萬2800元，平均每張只要1067元。持券可彈性選擇多樣人氣餐飲，包括全台多家福容飯店各分館的自助餐廳「田園西餐廳」。
日期：2026年07月17日-2026年07月20日
地點：台北世貿一館
官網：2026台北國際夏季旅展