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關鍵一：賀丹解決進攻荒！解放海神貧弱火力

球團相中賀丹的關鍵，在於他出色的外線投射能力、卓越的無球跑動判斷，以及熟練的手遞手進攻技巧。

▲賀丹父親是非裔美國人，母親臧珍卓則是臺灣人。他不僅擁有優異的學術背景，畢業於康乃爾大學農業和生命科學學院，在籃球場上的表現更是年年進化。（圖／記者陳昱慈攝）

關鍵二：補足防守黑洞！194公分身材構築港都防線

▲2026年TPBL台灣職業籃球大聯盟新人選秀會即將於今（16）日隆重登場，高雄全家海神不負眾望用狀元籤選進賀丹（Adam Hinton）。（圖／記者陳昱慈攝）

關鍵三：地緣關係一拍即合！「Underdog」心態重塑強悍文化

▲賀丹的家人本來就是高雄人，加盟海神幾乎等於是「回家打球」，與球團深耕在地的建隊理念一拍即合。（圖／TPBL提供）

高雄全家海神用2026年TPBL選秀狀元籤毫不猶豫選進台美混血後衛賀丹（Robert Hinton）。回顧海神上個賽季，球隊一路走得跌跌撞撞。傷兵問題反覆出現，團隊體系始終無法穩定建立，甚至例行賽還沒打完，就幾乎提前退出季後賽競爭，最終以聯盟墊底作收，也因此意外握有狀元籤。有時候，重建需要一點運氣，海神這次或許真的等到了。翻開2025-26賽季的團隊數據，海神最大的痛點在於進攻端的低迷。上賽季例行賽海神場均得分僅有93.6分，聯盟倒數第一，投籃命中率41.7%與場均19.1次助攻同樣在聯盟墊底。這反映出海神在面對高強度防守時，缺乏具備自主創造得分機會與牽制力的點。海神總教練齊科（Zico Coronel）在今年的選秀會後特別指出，因此賀丹的到來能有效吸引對手防守重心，為海神陣中的本土球員與禁區洋將拉開進攻空間。此外，海神的戰術也能更加多樣化。藉由賀丹擅長的手遞手進攻，海神能發展出更多樣的高位擋拆變化，活化原本停滯的團隊傳導，直接改善上季場均助攻全聯盟墊底的困境。上賽季海神不僅進攻熄火，防守端更因傷兵潮與身材劣勢頻頻崩盤，場均失分高達102.6分，場均籃板僅有44.3個，兩項數據依舊是聯盟最差。身高194公分、體重100公分的賀丹，若是在後衛位置對上國內的後衛絕對會有很大的身材優勢，即使放在鋒線上他依然擁有媲美洋將等級的身材，再加上美國打球的經歷，勢必能夠與國內外的球員抗衡，這將大幅減輕海神後防線在面對高大外援時的單防壓力。此外賀丹優異的身體對抗性，也能協助上季保護籃板不力的海神禁區，提供外圍衝搶防守籃板的支援，發動海神在闖進冠軍賽的那個賽季中最擅長的快速防守反擊。除了球場上的實力，這樁合作在精神層面與商業價值上更是天作之合。賀丹的家人本來就是高雄人，加盟海神幾乎等於是「回家打球」，與球團深耕在地的建隊理念一拍即合。上賽季海神因為團隊體系失靈與傷兵不斷，上半季還沒打完就幾乎退出了季後賽爭奪戰，這對2024-25年剛闖進冠軍戰的南霸天而言完全無法接受。海神執行長李偉誠坦言，新賽季球隊必須抱持著 「Underdog」 的心態重新出發。而賀丹在球場上充滿活力、拼勁與美式強悍的球風，正是這支低迷一個賽季的球隊最需要的強心針。他私底下謙虛溫靜、上場後卻極具破壞力的反差特質，能迅速融入球隊文化，並與胡瓏貿等本土球員產生化學效應，建立起全新的港都精神。