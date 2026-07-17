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台積電上修資本支出 市場憂AI投資成本升高

企業財報仍具韌性 逾八成獲利優於預期

美國企業財報表現亮眼，但科技股賣壓湧現，美股週四（16日）收盤漲跌互見，其中半導體族群成為重災區。晶圓代工龍頭台積電（TSMC）雖繳出優於市場預期的第二季成績單，並同步上修全年資本支出預估，卻引發市場對AI投資成本持續攀升的憂慮，拖累晶片股全面走弱，那斯達克指數重挫逾1%。道瓊工業指數下跌105.67點或0.20%，收52552.97點；標普500指數下滑38.63點或0.51%，收7533.77點；以科技股為主的那斯達克指數下挫387.28點或1.47%，收25881.95點；費城半導體指數重挫531.39點或4.29%，收11867.50點。市場焦點落在半導體族群。台積電公布第二季財報優於市場預期，同時將2026年全年資本支出預估由原先520億至560億美元，上調至600億至640億美元。儘管反映公司持續看好AI需求，但投資人擔心龐大資本支出將壓縮未來獲利能力，台積電ADR股價終場下跌逾2%，收每股409.7美元。在台積電走弱帶動下，半導體股全面承壓。追蹤晶片產業的VanEck半導體ETF（SMH）重挫近4%；安謀（Arm Holdings）跌逾5%，美光（Micron Technology）、超微（AMD）雙雙下跌超過5%，博通（Broadcom）也重挫5%，SK海力士（SK Hynix）美國掛牌ADR更暴跌逾13%。大型科技股同樣表現疲弱。Alphabet傳出延後推出旗下最強AI模型Gemini 3.5 Pro，股價下跌逾4%；Meta、輝達（NVIDIA）及亞馬遜（Amazon）等「科技七雄」（Magnificent Seven）同步收黑，進一步拖累科技股走勢。儘管市場承受科技股賣壓，本季財報整體表現仍相當強勁。根據統計，目前已公布財報的40家標普500企業中，超過87%的獲利優於華爾街預期，包括多家大型銀行稍早公布的第二季業績也普遍優於市場預估，顯示美國企業獲利仍具韌性。Madison Investments首席投資策略師萊恩（Patrick Ryan）表示，從整體企業獲利來看，目前市場基本面依舊穩健，企業財報仍持續提供股市支撐。最新公布的美國經濟數據也反映消費動能仍未明顯降溫。美國勞工部公布，截至7月11日當周初領失業救濟金人數為20.8萬人，低於市場預估的21.8萬人；此外，6月零售銷售月增0.2%，符合市場預期，顯示在通膨壓力下，美國消費者支出仍保持一定韌性。