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▲娜璉也被猜測將離開JYP娛樂，而選擇單飛活動。（圖／翻攝自娜璉IG@nayeonyny）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（17）日的娛樂新聞搶先看，曾馨瑩日前發文為桌球少女李任悅加油，被解讀是回應老公郭台銘的緋聞，對此兩性專家欣西亞也發文，表示心疼曾馨瑩被檢討；TWICE成員近日頻傳將離開JYP娛樂，娜璉15日曬出團體合照，喊話：「以更帥氣的模樣再相見吧。」再被解讀是不續約的意思；挪威足球星哈蘭德（Erling Haaland）曾因已讀不回「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）IG私訊的晚餐邀約而引發熱議，而近日他急補救喊話對方，「晚餐地點任你挑。」75歲鴻海集團創辦人郭台銘，在上月底被爆料和51歲的謝姓女球友Annie互動曖昧，妻子曾馨瑩沉默2週後突發文為桌球少女李任悅加油，但文中「有些委屈，無法一句句向所有人解釋」的這句話，卻被認為是在回應郭台銘緋聞。而對此，兩性專家欣西亞也發文發表看法，認為不論男女，只要婚姻出現第三者，就連被害人也會被檢討，還心疼表示：「很多遭背叛的人在婚姻的付出都沒被看見。」韓國女團TWICE目前與經紀公司JYP娛樂正在進行續約協商，韓媒分析子瑜、志效、定延、彩瑛、多賢應該都不會想續約選單飛。但不料娜璉媽媽15日突發文提到：「現在妳們該獲得應有的待遇了，9名成員都有這個資格。」被認為是暗指不續約。而15日，娜璉本人也發文，曬出多張TWICE在演唱會的合照，寫下長文後喊話：「以更帥氣的模樣再相見吧。」再被解讀是將單飛的意思。在2026世界盃足球賽引發超狂話題的挪威隊25歲頭號球星哈蘭德（Erling Haaland），日前曾在節目中尷尬坦承曾被「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）傳IG私訊邀約吃飯，但自己卻因不認識對方直接已讀不回。對此，湯姆霍蘭德13日登上美國脫口秀《吉米A咖秀》，也談到這件事，幽默表示這對演員是「謙卑體驗」，並大讚哈蘭德是傳奇。而哈蘭德也緊急補救，到該節目IG下方標記湯姆霍蘭德留言喊話：「晚餐地點任你挑。」