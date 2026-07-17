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美軍擴大空襲 鎖定荷姆茲海峽戰略據點

伊朗持續反擊 飛彈、無人機襲美軍基地

荷姆茲海峽再遭封鎖 能源運輸風險升高

美伊各說各話 人質與談判再添變數

智庫示警：美伊已回到衝突原點

美國與伊朗衝突持續升溫，雙方16日再度互相發動攻擊，象徵上月簽署的停火諒解備忘錄（MOU）幾乎形同失效。美軍連續第6晚空襲伊朗，並將攻勢擴大至荷姆茲海峽沿岸的重要軍事設施；伊朗則持續以飛彈與無人機反擊美軍基地，同時也反駁美國總統川普（Donald Trump）聲稱伊朗釋放一名美國公民的說法。根據路透社報導，美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍於美東時間17日下午2時展開新一輪攻擊，目的在於「進一步削弱伊朗軍事能力」。這也是美軍連續第6晚對伊朗發動空襲。此前，美軍15日已在單日發動兩波大規模空襲，為雙方上月達成停火協議以來首次一天內展開兩輪攻勢，主要鎖定伊朗南部沿海軍事目標，試圖削弱德黑蘭對荷姆茲海峽的控制能力。據伊朗媒體報導，美軍17日晚間持續轟炸荷姆茲海峽沿岸多處地點，包括葛希姆島（Qeshm Island）、伊朗最大港口阿巴斯港（Bandar Abbas），以及班達爾哈米爾（Bandar Khamir）的橋梁與火車站，東南部伊蘭沙赫爾（Iranshahr）機場也傳出遭飛彈攻擊。不過，相關消息尚未獲得獨立證實。阿巴斯港不僅是伊朗最大商港，也是海軍與伊斯蘭革命衛隊的重要基地，戰略地位極高。伊朗則持續向鄰近國家的美軍基地發動飛彈與無人機攻擊，包括約旦一座近期完成擴建的空軍基地。德黑蘭宣稱，該基地曾參與日前攻擊伊朗一間兒童癌症醫院的軍事行動。另一方面，美伊對荷姆茲海峽的控制權爭奪也持續升高。伊朗重新恢復封鎖荷姆茲海峽，美國則再次封鎖與伊朗相關港口，使全球最重要的石油與天然氣運輸航道再度陷入停擺，國際能源價格因此持續走高。伊朗重申，希望所有通行荷姆茲海峽的船舶改走靠近伊朗沿岸的航道，並預計在停火備忘錄所訂60天談判期結束後，向通行船舶收取通行費。相對地，美方則鼓勵商船改經阿曼沿岸南側航道航行。美軍表示，近期沿海空襲就是要摧毀伊朗控制荷姆茲海峽的軍事能力。不過，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）反駁稱，伊朗可自境內任何地點打擊海峽，「美方的作法不可能削弱伊朗對海峽的掌控」。此外，伊朗也警告，若美國進一步攻擊伊朗基礎設施，將可能要求葉門什葉派武裝組織「青年運動」（Houthi）封鎖連接紅海與亞丁灣的重要航道曼德海峽（Bab al-Mandeb），使中東另一條關鍵海運命脈也面臨中斷風險。在外交方面，川普日前聲稱，一名遭伊朗拘留的美國公民已獲釋，並形容這是德黑蘭展現善意的舉動，人權律師指出該人士名為卡拉里（Dena Karari）。然而，伊朗司法部門17日透過國營媒體否認相關說法，強調伊朗並未釋放任何美國囚犯，也未與美方進行換囚。美國總統川普近期也持續升高對伊朗施壓，除未排除動用地面部隊、甚至奪取伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）的可能性外，也警告若德黑蘭下週仍未恢復談判，美方將考慮攻擊伊朗發電廠及橋梁等基礎設施。華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）伊朗計畫主任瓦坦卡（Alex Vatanka）分析指出，美伊雙方如今已回到衝突原點，未來恐將面臨「繼續升高軍事對抗，或重新回到談判桌」的關鍵抉擇。