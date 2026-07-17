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自從洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）確定不執行球員選擇權、成為自由球員以來，全聯盟都在屏息以待他的下一步。詹姆斯近期在紐約的Fanatics Fest活動上首度公開露面，但他並未如外界預期般當場宣布去向，過去他宣布下家的時間點都在FIFA世界盃期間，今年是否也會是如此，受到矚目。對於外界的焦慮等待，ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）給出了最新的時間表。他表示：「我不認為這週會有任何正式宣布，但我認為進入下周後，這個過程會越來越接近尾聲。」查拉尼亞進一步透露，這場搶人大戰的競爭依然激烈，甚至有3到5支球隊的老闆或總管，透過詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）發送語音訊息親自招募。目前，領跑詹姆斯爭奪戰的三大熱門球隊依然是：克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）、邁阿密熱火（Miami Heat）與費城76人（Philadelphia 76ers）。其中，詹姆斯的老東家騎士隊在休賽季至今按兵不動，這或許顯示了他們對迎回這位四屆MVP充滿信心。然而，詹姆斯是否真的準備迎來職業生涯的「二度鳳還巢」、開啟在騎士的第三段篇章，目前仍是未知數。在活動現場，詹姆斯親口談到了他對於這次自由市場的考量：「這是一個重大的決定。這不僅對我個人，對我的家人，以及對我職業生涯的最後階段——無論我還想在NBA打1年、2年還是幾年——都至關重要。」他也霸氣地向未來的東家喊話：「無論我去哪裡，我都會留下我的印記。我是個天生的領袖，我會試著融入我即將加入的任何球隊，同時把我在過去23年裡掌握的所有工具和知識都帶給他們。我了解比賽，我清楚籃球場上的每一個細節。」詹姆斯過去3次轉隊，都和世界盃周期緊密連結，大約都在7月中旬宣布，這一次的確比往常時間還要更晚宣布。2010年「決定一」（The Decision）加盟熱火：詹姆斯於美國時間2010年7月8日透過全美直播宣布加盟邁阿密熱火。而2010年南非世界盃的決賽（西班牙對荷蘭）是在2010年7月11日舉行。2014年「決定二」重返騎士：詹姆斯於美國時間2014年7月11日透過《運動畫刊》發表公開信宣布重返克里夫蘭。而2014年巴西世界盃的決賽（德國對阿根廷）是在2014年7月13日舉行。2018年「決定三」加盟湖人：詹姆斯於美國時間2018年7月1日宣布加盟洛杉磯湖人。而2018年俄羅斯世界盃的決賽（法國對克羅埃西亞）是在2018年7月15日舉行。