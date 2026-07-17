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女星許維恩昨（16）日分享一段超崩潰育兒插曲，透露3歲女兒「忒忒」拿她的手機，不僅拍下她在百貨公司廁所洗手的照片，還直接上傳到IG限時動態，直到6小時後自己才發現，忍不住崩潰直呼：「我要瘋了！」許維恩表示，當天在百貨公司上廁所時，她請女兒幫忙拿手機，沒想到忒忒竟拍下她洗手的畫面，還直接發到IG限時動態，由於她遲遲沒有查看手機，等發現時照片已公開6小時，讓她相當傻眼。她無奈笑說，因為發現得太晚，「刪掉好像也沒什麼意義」，最後乾脆讓限時動態放滿24小時自動消失，不過她也自我安慰，幸好女兒拍到的是自己洗手的畫面，而不是更私密的如廁瞬間，「不然真的不知道該怎麼辦。」除了分享育兒趣事，許維恩日前也坦承曾罹患乳癌，接受乳房切除及重建手術，並於6月底正式回歸工作。她2021年與藝人王家梁結婚，婚後育有女兒忒忒，目前一家三口的生活重心，除了育兒，也持續陪伴她完成術後恢復。