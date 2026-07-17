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2026年美加墨世界盃即將迎來最終高潮，西班牙與阿根廷將在紐約紐澤西體育場爭奪最高榮耀。國際足總(FIFA)官方今日宣布，本屆世界盃冠軍除了獲得象徵至高無上榮耀的大力神杯與金牌外，還將首度獲得專屬定制的「冠軍戒指」，這也是FIFA首次將美國職業運動中最具代表性的傳統引入全球足球最高殿堂。為了紀念這歷史性的一刻，FIFA將特別製作2026枚冠軍戒指。其中30枚將保留給最終奪冠的球隊，而剩下的1996枚則將作為官方授權商品，面向全球球迷公開發售，讓支持者也能擁有一份獨一無二的2026世界盃歷史紀念品。官方透露，這款冠軍戒指設計相當奢華，鑲嵌了數十顆鑽石與藍寶石。戒指的一側驕傲地展示著大力神杯的圖案，另一側則會根據最終奪冠球隊(西班牙或阿根廷)的身份進行客製化設計。每一枚戒指都將擁有獨立編號、專屬量身定制，並附帶真品保證書。在決賽結束的當下，冠軍球隊的隊長和總教練將會率先獲頒「臨時版」的冠軍戒指以紀念這一光榮時刻。隨後，這30枚正式的冠軍戒指將根據每位獲獎者的戒圍進行訂製並在日後交付，確保他們能終身佩戴這份象徵永恆成就的專屬紀念。頒發冠軍戒指是北美職業體育聯盟的悠久傳統。雖然這是FIFA官方首次正式頒發冠軍戒指，但其實在2018年世界盃法國奪冠後，陣中球星博格巴與格里茲曼就曾受到NBA啟發，自掏腰包為自己和隊友訂製了鑲滿鑽石的專屬冠軍戒指。目前尚不清楚FIFA未來是否會將頒發冠軍戒指變成世界盃的常態，或者這僅是為了呼應本次由北美三國主辦而設立的「限定彩蛋」。無論如何，這項創新之舉已為即將到來的終極決賽增添了更多話題與期待。