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▲兩性專家欣西亞發文透露對曾馨瑩貼文的看法，心疼被外遇的人也要被檢討。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔FB）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘，在上月底被爆料和51歲的謝姓女球友Annie互動曖昧，妻子曾馨瑩沉默2週後突發文為桌球少女李任悅加油，但文中「有些委屈，無法一句句向所有人解釋」的這句話，卻被認為是在回應郭台銘緋聞。而對此，兩性專家欣西亞也發文發表看法，認為不論男女，只要婚姻出現第三者，就連受委屈的另一半也會被檢討，還心疼表示：「很多遭背叛的人在婚姻的付出都沒被看見。」欣西亞近日發長文透露對曾馨瑩貼文的看法，她雖然坦承不知道是否在回應郭台銘緋聞，但想用這些話聊她曾被諮詢外遇相關的事情。欣西亞直言：「很多讓遭遇背叛的人痛苦的，不僅僅是另一半外遇，還有自己在婚姻裡的付出沒被看見。有些努力，真的只有自己知道。」認為為了家庭、孩子等的努力，很容易被忽略、被認為是理所當然。除此之外，她提到有些人在配偶外遇後還可能遭受否定，認為是因另一半做的不夠好，才會導致外遇，「身為一個配偶，當婚姻裡出現第三者，無論男女，或多或少都逃不過『被檢討』的命運。」她表示被外遇也會讓當事人信心跟個人價值全被粉碎，「會忍不住把自己和第三者放在天秤上比較，變成一種殘忍的競爭與比賽。」就算做錯事的不是自己，卻要承受最多的羞愧，這也是很多人選擇沉默的原因之一，「每段婚姻都不是沒有故事，只是選擇說與不說。」欣西亞也透露自己常對被外遇的人說的話就是：「療傷，不是不留下傷疤、真正的療癒、是讓那道痕跡成為閃耀的盔甲。」活出自己想要的樣子，就是一種無與倫比的自由，並喊話大家走出外遇的內耗。