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洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）球星詹姆斯（LeBron James）的自由市場動向持續引發全聯盟高度關注。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，原本積極招募的金州勇士（Golden State Warriors）在「詹皇爭奪戰」中已處於劣勢，目前的討論焦點已鎖定在三支領先的東區球隊：邁阿密熱火、費城76人與克里夫蘭騎士。查拉尼亞在節目中指出，勇士目前在詹姆斯的爭奪戰中已經落後。除非球團能做出極度激進、以「即刻爭冠」為目標的陣容補強，否則難以逆轉局勢。他透露，勇士原本設想組建包含詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）在內的「四巨頭」豪華陣容，但如今這個宏大計畫已經陷入停滯。儘管球隊處於劣勢，勇士核心格林（Draymond Green）仍未放棄。他近期積極招募詹姆斯，甚至在Threads平台上公開表態，若詹姆斯決定加盟勇士，他願意將自己的23號球衣讓給詹皇，自己則改穿5號（理由是2+3=5），展現出極大的誠意。談及詹姆斯的最終去向，查拉尼亞表示並不期待詹皇會在本週就宣布決定。他透露，目前大約有三到五支球隊的老闆或總管，透過詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）發送了語音訊息親自招募。在進一步了解情況後，目前的領跑者聚焦於三支球隊：克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與費城76人。巧合的是，詹姆斯近日在一檔節目中，也回憶起過去效力熱火的時光。他給予高度評價：「我們當時稱自己為『熱火披頭四（Heatles）』。那是一支不可思議的球隊，我們不僅在球場上取得成功，場下也非常享受彼此的陪伴，一切都堪稱完美。」詹姆斯近日與溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）一同出席Fanatics Fest並錄製《Mind the Game》播客節目。當現場年輕球迷問及哪些因素會影響他的選擇時，詹姆斯給出了明確的答案：「我的家人，這才是最重要的。」雖然並未透露最終將加盟哪支球隊，但詹姆斯在現場特別向湖人隊致敬，並點名感謝湖人老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）與總管佩林卡（Rob Pelinka）。詹姆斯感性表示：「向我以前的球隊致敬。我在洛杉磯湖人度過了八年的美好時光，那是一段難以置信的旅程。我期待著在職業生涯接近尾聲時接下來會發生的事。無論我最終在哪裡效力，都會很有趣。」在剛結束的2025-26賽季中，即將滿42歲的詹姆斯依然維持著高檔競技狀態，例行賽場均能繳出20.9分、6.1籃板與7.2助攻的優異數據，這也讓他成為今年自由市場上最具影響力的超級巨星。