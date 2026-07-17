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▲娜璉曬多張TWICE巡演合照，感謝粉絲支持。（圖／翻攝自娜璉IG@nayeonyny）

韓國女團TWICE目前與經紀公司JYP娛樂正在進行續約協商，韓媒分析子瑜、志效、定延、彩瑛、多賢應該都不會想續約選單飛。但不料娜璉媽媽日前突發文提到：「現在妳們該獲得應有的待遇了，9名成員都有這個資格。」被認為是暗指不續約。而15日，娜璉本人也發文，曬出多張TWICE在演唱會的合照，寫下長文後喊話：「以更帥氣的模樣再相見吧。」再度引發猜測。娜璉在15日於IG曬出多張《THIS IS FOR》巡演的照片，回憶這長達1年半的巡演時間，大讚粉絲是最可靠的支援軍，感動表示：「現在可以把《THIS IS FOR》巡演送走了。」不過在發文之後，娜璉又現身留言區喊話：「以更帥氣的模樣再相見吧。」這句話也被解讀為是她即將離開JYP娛樂的信號。雖然大部分的粉絲都認為娜璉只是在抒發對這次巡演的心境，但由於最近TWICE處於是否跟JYP娛樂續約的關鍵時機，還有多名成員都傳出僅續團體約，個人約則將單飛，因此娜璉的這番話也引發大量猜測。再加上娜璉媽媽先前發文：「作為TWICE的11年，加上練習生時期，這20多年來， 為了妳的夢想，妳傾注了自己所有的青春。在這裡，看著妳們一路走來所達成的成就與結果， 怎麼可能不流淚呢？」並話鋒一轉，突然直言：「優秀的TWICE，ONCE（粉絲）認可妳們，父母們也認可妳們，現在輪到妳們獲得應有的尊榮與待遇了，九兔（指9名成員）絕對有這個資格。」被解讀為是在暗示9名成員各自單飛。