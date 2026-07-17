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白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）在週四的簡報會上確認，美國總統川普（Donald Trump）將出席20日將進行的2026年世界盃決賽。外界早已預期川普會出席比賽並參與賽後的頒獎儀式，國際足總（FIFA）主席詹尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）上個月也曾公開表示，川普將親臨現場頒發獎盃。萊維特表示，川普將於周五前往紐約市，出席在曼哈頓川普大廈舉行的FIFA招待會。隨後，他將前往紐澤西州東盧瑟福的大都會人壽體育場（MetLife Stadium），觀看周日舉行的阿根廷隊對陣西班牙隊的冠軍戰。雖然萊維特未明確說明川普是否會親自頒發獎盃，但外界普遍預期他會這麼做。因凡蒂諾上個月曾表示，他和川普將「一同欣賞決賽，並當然會共同將獎盃頒發給獲勝者」。主辦國國家元首親自參與決賽頒獎符合多年來的慣例。在2022年卡達世界盃決賽中，卡達國王塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim bin Hamad Al Thani）便與因凡蒂諾一同向阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）頒發了冠軍獎盃，甚至在梅西舉起獎盃前，為他披上了一件卡達傳統斗篷「比什特（Bisht）」。川普與因凡蒂諾關係密切，這種關係始於川普的第一個總統任期，並隨著2026年世界盃籌備工作的深入而更加緊密。然而，在決賽之前，川普並未出席本屆賽事由美國、加拿大和墨西哥聯合主辦的任何其他場次比賽（其中有76場在美國境內舉行）。迄今為止，川普在本屆賽事中最受關注的舉動，是本月早些時候致電因凡蒂諾，要求FIFA重新審議美國前鋒福拉林·巴洛貢（Folarin Balogun）因紅牌被禁賽的處罰。美國總統的這一干預行動引發了極大熱議；幾天後，FIFA實質上撤銷了該禁賽令，成為本屆賽事最大的爭議焦點，不過美國隊仍在隔日遭比利時隊淘汰出局。儘管引發過爭議，但白宮強調川普政府在幕後積極協助舉辦了這屆世界盃，確保賽事整體安全有序、收益豐厚，且進展比預期更為順暢。萊維特總結道：「他的出席將為這屆美國歷史上收視率最高、安保最嚴密、也最成功的一屆世界盃畫上圓滿句號。對於這場向世界展示了美國在頂級舞台上接待全球賓客能力的賽事而言，這是一個恰如其分的收尾。」