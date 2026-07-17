我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哈蘭德留言喊話湯姆霍蘭德（如圖），表示已接受他的晚餐邀約。（圖／翻攝自IG@fallontonight）

在2026世界盃足球賽引發超狂話題的挪威隊25歲頭號球星哈蘭德（Erling Haaland），日前曾在節目中尷尬坦承曾被「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）傳IG私訊邀約吃飯，但自己卻因不認識對方直接已讀不回。對此，湯姆霍蘭德13日登上美國脫口秀《吉米A咖秀》，也還原這件事，幽默嘆這對演員是「謙卑體驗」，並大讚哈蘭德是傳奇。而哈蘭德也緊急補救，到該節目IG下方標記湯姆霍蘭德留言喊話：「晚餐地點任你挑。」湯姆霍蘭德近日登上美國脫口秀《吉米A咖秀》提到被哈蘭德已讀不回的事件，他承認的確私訊對方，並樂觀表示：「這是非常標準的『謙虛體驗』，尤其對演員非常重要。」還爆料自己在私訊哈蘭德後，對方完全無回應、也沒有任何推託邀約的藉口。讓哈蘭德看到這段影片後，緊急在IG下方留言補救：「我接受你的晚餐邀約，雖然有點晚了，地點任你挑！」讓大家笑翻。湯姆霍蘭德也分享自己突然私訊哈蘭德的原因，他表示自己當時在摩納哥觀看賽車比賽，剛好看到哈蘭德在前面被熱情歡迎中，「我就覺得我該把握機會一試！所以傳訊息給他。」沒想到就這樣赤裸裸地被已讀不回，湯姆霍蘭德還笑說：「我從沒想到我會在直播電視上講這件事，但我說了！」主持人也問他還想不想跟哈蘭德吃晚餐，湯姆霍蘭德則笑說：「我不覺得在那天之後（輸球），他會想跟我吃晚餐。」看來被忽視的事件真的讓他打擊很大。日前，哈蘭德上挪威訪談節目《A Laget》，被問到有位當紅漫威男星向他提出晚餐邀約，哈蘭德完全一頭霧水，直到現場傳來疑似工作人員的聲音大喊：「湯姆霍蘭德，蜘蛛人啦！」哈蘭德才恍然大悟，笑著回憶這件糗事，表示自己不常看電影，「所以我根本不知道誰是誰，有個人傳訊息問能不能一起吃晚餐，但我從沒見過他，所以沒打算回覆，不想回陌生人的訊息。」而在得知約他吃晚飯的是好萊塢大明星後，他內疚地說：「我想我現在得發個訊息給他了！我之前完全把這件事忘得一乾二淨。」