子瑜本月14日被韓媒爆不續約JYP，儘管JYP後來緊急回應，強調仍在與TWICE成員討論續約細節，但她之前的三跡象被認為早為了SOLO布局，包含密會曾捧紅蔡依林的前唱片公司老闆陳澤杉、爸媽開經紀公司「瑜海娛樂」，以及子瑜7月初返台參加高雄啤酒節時，全程不見JYP指派的保鑣、韓方經紀人等等。過了3天，子瑜媽媽黃燕玲打破沉默，不理會、不回應外界猜測的續約相關細節，僅用3種語言謝謝JYP Entertainment，引發討論，部分粉絲都希望子瑜單飛，但多數人則表示不管結果如何，都支持她們的決定。
子瑜媽媽3語言謝謝JYP 粉絲支持台灣女兒SOLO
子瑜媽媽在社群發文發照，用中、英、韓3種語言謝謝給予女兒登高雄啤酒節幫助的所有人，「感謝、統一企業團隊、JYP Entertainment、導演組與Ian老師、專業主持人FIFI 、舞蹈團隊、妝髮、服裝造型團隊，以及所有幕前幕後的工作夥伴。更要特別感謝每一位到場與未到場的粉絲朋友們，因為有你們的陪伴、歡呼與應援，才能讓這場活動留下最美好的回憶，每一次的掌聲、每一句的加油、每一份的支持，我們都有聽到，期待下一次，我們再次相聚，一起創造更多值得珍藏的回憶」。
讓人比較震驚的是，這也是在女兒子瑜爆出離開JYP後，媽媽首度發文，她沒有回應任何續約相關傳聞，直接謝謝栽培子瑜的經紀公司，許多粉絲則希望之前的不續約謠言成真，表示：「期待子瑜未來在臺灣棒球場開球的那天」、「期待子瑜回歸台灣舞台讓，更多家人一起愛她」、「希望可以一直看到啤酒節子瑜開朗的表情，也期待可以在台灣再看到子瑜精彩的表演，謝謝子瑜媽可以讓子瑜在台灣表演」。
子瑜單飛SOLO有跡象 爸媽開公司、密會蔡依林前老闆
子瑜近一年來其實有不少被外界視為布局個人發展的跡象，2025年6月6日，她返台時被拍到與媽媽黃燕玲一同會面華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，同行還有知名舞蹈家許芳宜；到了2026年5月5日，爸爸周羿呈與媽媽黃燕玲共同成立「瑜海娛樂股份有限公司」，營業項目涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製、音樂發行、流行音樂歌手經紀、監製、服裝、翻譯及化妝品等多項內容，被認為不僅方便子瑜返台工作，也具備成立完整娛樂公司的可能。
另一個引發討論的細節，則是子瑜7月2日首度以個人身分返台參加高雄啤酒節演出，當天她身邊未見任何JYP韓方經紀人或保鑣陪同，與過去海外行程模式不同，因此受到注意。據了解，這次的高雄工作也與陳澤杉有關，不過截至截稿前，《NOWNEWS今日新聞》向陳澤杉求證，仍未獲回應。陳澤杉曾打造孫燕姿、蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等天王天后，是華語樂壇極具代表性的音樂推手。
子瑜與JYP娛樂合約今年到期，韓媒《News1》日前報導，她已與JYP達成不續約共識，但仍會繼續以TWICE成員身分活動，不會退出團體。不過JYP隨後回應表示，目前仍在與TWICE成員討論續約事宜，相關內容尚未確定，一切仍待官方公布。
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子瑜媽媽在社群發文發照，用中、英、韓3種語言謝謝給予女兒登高雄啤酒節幫助的所有人，「感謝、統一企業團隊、JYP Entertainment、導演組與Ian老師、專業主持人FIFI 、舞蹈團隊、妝髮、服裝造型團隊，以及所有幕前幕後的工作夥伴。更要特別感謝每一位到場與未到場的粉絲朋友們，因為有你們的陪伴、歡呼與應援，才能讓這場活動留下最美好的回憶，每一次的掌聲、每一句的加油、每一份的支持，我們都有聽到，期待下一次，我們再次相聚，一起創造更多值得珍藏的回憶」。
讓人比較震驚的是，這也是在女兒子瑜爆出離開JYP後，媽媽首度發文，她沒有回應任何續約相關傳聞，直接謝謝栽培子瑜的經紀公司，許多粉絲則希望之前的不續約謠言成真，表示：「期待子瑜未來在臺灣棒球場開球的那天」、「期待子瑜回歸台灣舞台讓，更多家人一起愛她」、「希望可以一直看到啤酒節子瑜開朗的表情，也期待可以在台灣再看到子瑜精彩的表演，謝謝子瑜媽可以讓子瑜在台灣表演」。
子瑜單飛SOLO有跡象 爸媽開公司、密會蔡依林前老闆
子瑜近一年來其實有不少被外界視為布局個人發展的跡象，2025年6月6日，她返台時被拍到與媽媽黃燕玲一同會面華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，同行還有知名舞蹈家許芳宜；到了2026年5月5日，爸爸周羿呈與媽媽黃燕玲共同成立「瑜海娛樂股份有限公司」，營業項目涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演空間、聲音錄製、音樂發行、流行音樂歌手經紀、監製、服裝、翻譯及化妝品等多項內容，被認為不僅方便子瑜返台工作，也具備成立完整娛樂公司的可能。
另一個引發討論的細節，則是子瑜7月2日首度以個人身分返台參加高雄啤酒節演出，當天她身邊未見任何JYP韓方經紀人或保鑣陪同，與過去海外行程模式不同，因此受到注意。據了解，這次的高雄工作也與陳澤杉有關，不過截至截稿前，《NOWNEWS今日新聞》向陳澤杉求證，仍未獲回應。陳澤杉曾打造孫燕姿、蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等天王天后，是華語樂壇極具代表性的音樂推手。
子瑜與JYP娛樂合約今年到期，韓媒《News1》日前報導，她已與JYP達成不續約共識，但仍會繼續以TWICE成員身分活動，不會退出團體。不過JYP隨後回應表示，目前仍在與TWICE成員討論續約事宜，相關內容尚未確定，一切仍待官方公布。