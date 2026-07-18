「一覺醒來，舌尖發麻、乾嘔不止，罪魁禍首竟然是枕頭旁那盞天天在插的液體電蚊香！」一位網友日前在社群平台拋出震撼彈，自曝因為吹冷氣時少了一個關鍵動作，導致身體出現急性中毒反應。這篇貼文不僅瞬間引爆熱烈討論，更揭開了無數家庭在不知不覺中，正將自家臥室變成「慢性毒氣室」的驚悚日常。
🟡 密閉冷氣房點電蚊香睡覺 他起床竟舌麻乾嘔
原 PO 在 Threads 上透露，由於是第一次使用液體電蚊香，完全忽略了外包裝的警語，在緊閉門窗的冷氣房中將蚊香開了整夜。結果隔天不僅喉嚨劇痛、想咳嗽，更伴隨明顯的舌尖麻痺與乾嘔。
🟡 環境部曝正確防蚊關鍵 開窗通風才能保平安
事實上，環境部過去曾出面匡正觀念，強調電蚊香的安全防護關鍵全在於「環境通風程度」。若民眾想要在安全與防蚊之間取得平衡，必須澈底戒掉「伴著蚊香入睡」的惡習，並嚴格遵循兩大情境操作：
人在室內（僅能驅蚊）： 插上蚊香時，務必打開門窗保持空氣流通。此時藥劑濃度僅能達到「擊昏、驅趕」效果，建議將產品置於玄關或上風處，防堵外來蚊蟲即可。
人畜離開（才能殺蚊）： 想要達到撲滅效果，必須在關閉門窗後，所有人與寵物集體撤離現場。待蚊香運作一至二小時後，重新進入房間前，必須先關閉電源，並徹底開窗讓藥劑完全消散才能回到房間。
環境部最後提醒，防蚊最治本的方法仍是落實「巡、倒、清、刷」清除積水；若使用防蚊產品時感到呼吸困難或頭暈，應立即停用並攜帶產品標示儘速就醫。
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原 PO 在 Threads 上透露，由於是第一次使用液體電蚊香，完全忽略了外包裝的警語，在緊閉門窗的冷氣房中將蚊香開了整夜。結果隔天不僅喉嚨劇痛、想咳嗽，更伴隨明顯的舌尖麻痺與乾嘔。
事實上，環境部過去曾出面匡正觀念，強調電蚊香的安全防護關鍵全在於「環境通風程度」。若民眾想要在安全與防蚊之間取得平衡，必須澈底戒掉「伴著蚊香入睡」的惡習，並嚴格遵循兩大情境操作：
人在室內（僅能驅蚊）： 插上蚊香時，務必打開門窗保持空氣流通。此時藥劑濃度僅能達到「擊昏、驅趕」效果，建議將產品置於玄關或上風處，防堵外來蚊蟲即可。
人畜離開（才能殺蚊）： 想要達到撲滅效果，必須在關閉門窗後，所有人與寵物集體撤離現場。待蚊香運作一至二小時後，重新進入房間前，必須先關閉電源，並徹底開窗讓藥劑完全消散才能回到房間。
環境部最後提醒，防蚊最治本的方法仍是落實「巡、倒、清、刷」清除積水；若使用防蚊產品時感到呼吸困難或頭暈，應立即停用並攜帶產品標示儘速就醫。