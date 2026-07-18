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彩虹社聯名Vtuber名單出爐 周邊商品還沒出

樂天桃猿「2026 NIJISANJI野球日」相關資訊

近期中華職棒開始和日本Vtuber合作，除了味全龍找來hololive寶鐘瑪琳、小鳥遊琪亞拉等人跨界合作，樂天桃猿9月11日到13日也和日本知名Vtuber經紀公司「彩虹社」聯名，昨（17）日公布合作成員名單，包括Fuwa Minato、Lauren Iroas、Koyanagi Rou，未來也會推出相關聯名周邊。樂天桃猿球團在臉書粉專公布，9月11日到13日「2026 NIJISANJI野球日」主題日，將邀請彩虹社旗下LIVER 3位人氣Vtuber展開跨界合作，成員包括Lauren Iroas（ローレン・イロアス）、Fuwa Minato（不破湊）、Koyanagi Rou（小柳ロウ），讓粉相當期待。3位Vtuber將化身成捕手、投手、打者，和樂天桃猿球迷「10號隊友」一起為球隊應援，打出屬於夏末的熱血一戰。目前球隊只有公布合作的形象照片，相關聯名周邊商品、詳細合作內容，還待公布。Lauren Iroas官方設定是一位來自都會警備隊的青年，擁有清爽的低沉嗓音與隨興的說話方式，時常與粉絲分享棒球與動漫話題，直播內容以FPS遊戲為主。Fuwa Minato官方設定是在牛郎店打工的青年，經常在深夜進行遊戲直播和雜談。Koyanagi Rou則是怕麻煩的白狼，但私底下卻是某個暗殺集團的首領。9月11日～9月13日樂天桃園棒球場（320桃園市中壢區芝芭里領航北路一段1號）