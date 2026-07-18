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75部臺漫進駐漫博 多位漫畫家舉辦簽名會

▲臺灣漫畫館舞台活動時程公開，集結創作分享、作家簽名會、漫畫聲演及音樂劇見面會。（圖／翻攝自臺灣漫畫館）

即興畫漫畫、音樂劇搶先唱 跨界活動一次看

《朵莉 DOLLY》跨平台聯動 姚愛寗、紀培慧、邱以太現身

集結逾200部實體漫畫 消費滿額送限定周邊

▲臺灣漫畫館公開消費滿額贈品，購書滿299元可獲臺漫idol小卡等好禮，滿599元再送「臺漫乾杯」。（圖／翻攝自臺灣漫畫館）

▲臺灣漫畫館滿額贈品包含星光壓克力色紙與「主打星娃包」，購書滿799元、1299元即可獲得。（圖／翻攝自臺灣漫畫館）

▲現場購書滿1499元可獲得「喜歡買買包」，達指定金額還能一次帶走5種滿額贈品。（圖／翻攝自臺灣漫畫館）

2026年漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，由文化內容策進院主辦的「臺灣漫畫館」，今年將延續台北國際書展「一起來追星吧！」策展主題，攜手39家合作單位、出版社及4大數位漫畫平台，集結75部精選臺漫作品，並安排漫畫家簽名會、聲優現場演出、即興創作及漫改音樂劇表演等活動。其中，臺灣原創IP《朵莉 DOLLY》將舉辦媒體發布會及系列電影粉絲見面會，演員姚愛寗、紀培慧、邱以太將會到場與大家見面。今年臺灣漫畫館與「CCC追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN、Renta！亂搭」等4大數位漫畫平台合作，展出共75部臺灣漫畫作品，並邀請多位創作者到場與讀者交流。職場圖文創作者「我是馬克」將分享《死神不活了》從條漫連載、角色設定到動畫開發的過程，並首度公開動畫前導片。知名作品《北投女巫》漫畫家簡士頡將舉辦新刊首賣及簽名會，分享作品長年連載與角色創作歷程。《6000天練愛的日子》作者織織、《二零七之骨》漫畫家林奕辰，也將分別舉行簽書會及創作分享活動，與讀者交流作品中的情感故事及奇幻世界觀。除了簽名會，今年也加入多項跨領域活動！《薛普先生與波希先生》漫畫家Haoc及原作編劇碰碰俺爺，將舉辦即興創作同樂會，由現場讀者提供關鍵字，兩位創作者當場替角色波希先生設計全新造型；《你的工作＆你的休假》則將推出漫改音樂劇首發見面會，由漫畫家日輪、導演小馬，以及演員鍾政均、周定緯同台，並搶先演唱音樂劇歌曲。《暗戀對象加入了邪教該怎麼辦》漫畫家Coffee Jou、原作編劇ami亞海及蔡雙羽，將分享作品從劇本發展成漫畫的創作歷程，並於現場播放有聲漫畫；《月娘咬耳 LUNAR BITE》漫畫家鐵柱，也將與太空產業專家Bill展開跨領域對談，從鋼彈、電影一路談到太空夢想。本屆共規劃12場臺漫館舞台活動及1場漫博主舞台活動，內容涵蓋新書發表、創作分享、即興繪畫及聲音演出。其中，動畫電影《歡迎來到朵莉之家》與CCC追漫台連載條漫《朵莉 DOLLY》，將舉辦跨平台聯動發布會，演員紀培慧、姚愛寗、邱以太將到場宣傳，並分別於漫博主舞台及臺灣漫畫館舞台與粉絲見面。CCC追漫台也將與聲音製作團隊「好好說話好不好」合作，推出兩場臺漫聲演企劃，分別演繹《薛普先生與波希先生》及《二零七之骨》，邀請聲優陳彥鈞、賈文安、錢欣郁、吳佳樺及錄音師陳寬，現場為漫畫角色配音。值得注意的，臺灣漫畫館將攜手誠品書店設置「追星補給站」，集結超過200部臺漫實體書籍及相關周邊，現場購書79折起，並依消費金額贈送不同限定商品。單筆消費滿299元，可獲得隨機「臺漫idol小卡」、漫博25週年特典貼紙及原創IP風雲榜獲獎作品便條紙本。滿599元可獲得「臺漫乾杯」；滿799元則可從《16647》、《深秋入冬》、《課金派戀愛》及《瀲師》4款「星光壓克力色紙」中指定1款。消費滿1299元可獲得「主打星娃包」，滿1499元則贈送「喜歡買買包」；單筆消費達1499元以上，可一次獲得上述5種滿額贈品。