當全球最先進的AI晶片先進封裝廠，遇上台灣最具代表性的民間信仰—「遶境」，會擦出什麼樣的火花？
作者：財訊雙週刊／陳碧珠、財訊新聞中心
根據《財訊》雙週刊報導，7月12日清晨6點半，嘉義科學園區故宮東路旁，來自嘉義地方7座宮廟的神轎陸續集結，在鑼鼓、嗩吶聲中緩緩起駕，千里眼、順風耳神將則走在隊伍前方開道，逾百位信眾一路跟著宮廟轎班隨行，沿著嘉義科學園區1期、2期周邊道路遶境，全程約6公里，神轎所到之處，鞭炮聲此起彼落。
眼前的景象，幾乎與近年台灣熟悉的媽祖遶境活動沒兩樣。但定睛一看，這次神轎起駕後的目的地，不是廟宇，是台積電嘉義AI晶片先進封裝廠，讓一場原本充滿鋼鐵混凝土與工程機具的動土典禮，多了濃濃的台灣人情香火味。
上午10點半，國科會主委吳誠文、嘉義縣長翁章梁、南科管理局長鄭秀絨，以及台積電廠務副總莊子壽揮下金鏟，宣布台積電嘉義科學園區2期正式動工。在此之前，7座廟宮廟與上百位信眾，早已「一步一腳印」，虔心灑下祝福。
「你今天知道是替哪一家公司祈福嗎？」《財訊》記者隨口詢問身旁一位帶著女兒參加遶境的陳姓信眾。
「台積電啊。」他毫不猶豫回答，接著補上一句：「我是台積電股東，也是信眾。」這位來自嘉義朴子的陳先生還說，台積電這次落腳嘉義，可是全球最大先進封裝廠，對地方意義重大，因為唸小學的女兒剛好放暑假，他特地一早5點多帶她參與。
另一位蕭姓信眾則說，很多人認為科技與信仰沒有交集，但「科學的終點就是神學。」工程開工前，透過祈福，「員工、施工的人都安心」。
確實，過去台灣科技廠動土，也多半都會安排祭拜、祈福儀式，但像嘉義科學園區二期這樣，由7座地方宮廟共同遶境祈福，規模相當少見。
《財訊》採訪得知，據了解，這次祈福活動由南科管理局結合地方共同規劃，「這些地方宮廟，都是循傳統禮俗，擲筊請示過神明點頭答應的。」鄭秀絨說。
參與的宮廟包括朴子配天宮、朴子小槺榔福安宮、太保福濟宮、新港奉天宮、糖廠配天宮、溪北六興宮及太保新舊埤保安宮，其中，嘉義頗具代表性的媽祖信仰中心--新港奉天宮更特地用印上「大吉」字樣的小金鏟，壓在祭祀桌上的媽祖底下獻上吉兆。
據了解，籌辦前，一度遇上颱風接近台灣，地方宮廟樂觀認為，只要神明同意出巡「一定會放晴」。果然，遶境開始前雖飄起短暫細雨，不久雨過天青，某位宮廟主委告訴鄭秀絨說：「這叫洗塵。」
鄭秀絨也表示，希望透過傳統祈福儀式，祈求工程、整地與後續建廠都平安順利。
台積電新工處處長洪永迪也向《財訊》雙週刊透露，台積電雖然是一家科技公司，但一直相當尊重民間信仰與地方文化，台積電內部許多晶元設備旁都會放上保佑機器運轉順利的「乖乖」；廠區多年來也都維持農曆初二、十六祭拜傳統，就是希望工程、人員與生產平安順暢。
更特別的是，奉天宮隊伍中，有4名台積電員工，分別來自台南14廠、18廠及高雄22廠，其中一位還是嘉義人，平日他們是工程師、廠務人員，這一天特別則以信徒身分加入轎班，利用假日參與遶境。這名嘉義出生的員工幽默的說：「希望以後能回『嘉』上班」。
莊子壽也感謝地方宮廟、信眾、員工一路支持。而隨著台積電嘉義第1期1廠6月已經量產；第1期2廠改建中，這次2期基地正式動工，讓國科會主委吳誠文表示，嘉義科學園區未來可望創造約造3132億元產值，以及9200個就業機會。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
台積電點名合作 群創大翻身？面板老兵跨入先進封裝的機會與挑戰
民法繼承刪除兄弟姊妹特留分 走向最後一哩路！避手足爭產，還頂客與單身族遺囑自由
從巡店女王到冰品霸主 女神董座賴淑芬跨界出擊 曼都殺出第2成長曲線
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《財訊》雙週刊報導，7月12日清晨6點半，嘉義科學園區故宮東路旁，來自嘉義地方7座宮廟的神轎陸續集結，在鑼鼓、嗩吶聲中緩緩起駕，千里眼、順風耳神將則走在隊伍前方開道，逾百位信眾一路跟著宮廟轎班隨行，沿著嘉義科學園區1期、2期周邊道路遶境，全程約6公里，神轎所到之處，鞭炮聲此起彼落。
眼前的景象，幾乎與近年台灣熟悉的媽祖遶境活動沒兩樣。但定睛一看，這次神轎起駕後的目的地，不是廟宇，是台積電嘉義AI晶片先進封裝廠，讓一場原本充滿鋼鐵混凝土與工程機具的動土典禮，多了濃濃的台灣人情香火味。
上午10點半，國科會主委吳誠文、嘉義縣長翁章梁、南科管理局長鄭秀絨，以及台積電廠務副總莊子壽揮下金鏟，宣布台積電嘉義科學園區2期正式動工。在此之前，7座廟宮廟與上百位信眾，早已「一步一腳印」，虔心灑下祝福。
「你今天知道是替哪一家公司祈福嗎？」《財訊》記者隨口詢問身旁一位帶著女兒參加遶境的陳姓信眾。
「台積電啊。」他毫不猶豫回答，接著補上一句：「我是台積電股東，也是信眾。」這位來自嘉義朴子的陳先生還說，台積電這次落腳嘉義，可是全球最大先進封裝廠，對地方意義重大，因為唸小學的女兒剛好放暑假，他特地一早5點多帶她參與。
另一位蕭姓信眾則說，很多人認為科技與信仰沒有交集，但「科學的終點就是神學。」工程開工前，透過祈福，「員工、施工的人都安心」。
確實，過去台灣科技廠動土，也多半都會安排祭拜、祈福儀式，但像嘉義科學園區二期這樣，由7座地方宮廟共同遶境祈福，規模相當少見。
《財訊》採訪得知，據了解，這次祈福活動由南科管理局結合地方共同規劃，「這些地方宮廟，都是循傳統禮俗，擲筊請示過神明點頭答應的。」鄭秀絨說。
參與的宮廟包括朴子配天宮、朴子小槺榔福安宮、太保福濟宮、新港奉天宮、糖廠配天宮、溪北六興宮及太保新舊埤保安宮，其中，嘉義頗具代表性的媽祖信仰中心--新港奉天宮更特地用印上「大吉」字樣的小金鏟，壓在祭祀桌上的媽祖底下獻上吉兆。
據了解，籌辦前，一度遇上颱風接近台灣，地方宮廟樂觀認為，只要神明同意出巡「一定會放晴」。果然，遶境開始前雖飄起短暫細雨，不久雨過天青，某位宮廟主委告訴鄭秀絨說：「這叫洗塵。」
鄭秀絨也表示，希望透過傳統祈福儀式，祈求工程、整地與後續建廠都平安順利。
台積電新工處處長洪永迪也向《財訊》雙週刊透露，台積電雖然是一家科技公司，但一直相當尊重民間信仰與地方文化，台積電內部許多晶元設備旁都會放上保佑機器運轉順利的「乖乖」；廠區多年來也都維持農曆初二、十六祭拜傳統，就是希望工程、人員與生產平安順暢。
更特別的是，奉天宮隊伍中，有4名台積電員工，分別來自台南14廠、18廠及高雄22廠，其中一位還是嘉義人，平日他們是工程師、廠務人員，這一天特別則以信徒身分加入轎班，利用假日參與遶境。這名嘉義出生的員工幽默的說：「希望以後能回『嘉』上班」。
莊子壽也感謝地方宮廟、信眾、員工一路支持。而隨著台積電嘉義第1期1廠6月已經量產；第1期2廠改建中，這次2期基地正式動工，讓國科會主委吳誠文表示，嘉義科學園區未來可望創造約造3132億元產值，以及9200個就業機會。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
台積電點名合作 群創大翻身？面板老兵跨入先進封裝的機會與挑戰
民法繼承刪除兄弟姊妹特留分 走向最後一哩路！避手足爭產，還頂客與單身族遺囑自由
從巡店女王到冰品霸主 女神董座賴淑芬跨界出擊 曼都殺出第2成長曲線