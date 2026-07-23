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▲肌貼已成為不少運動族常見輔助工具，運動後可先使用ESENTA康威無痛脫膠噴霧，協助降低貼布黏著感，減少硬撕造成的拉扯不適。（圖／品牌提供）

▲蘆薈清潔泡沫可用於肌貼、運動膠帶撕除後的肌膚清潔，協助帶走汗垢與殘膠感，讓運動後肌膚維持清爽舒適。（圖／品牌提供）

▲運動後撕除肌貼、運動膠帶時，若殘膠留在皮膚表面，容易造成黏膩不適，後續清潔也成為運動族容易忽略的照護細節。（圖／品牌提供）

北市衛器廣字第115070020號

全民運動計畫推行下，國人規律運動人口比例近年持續成長，114年達35.6%，創近十年新高。隨著跑步、健身、球類運動、登山健行等活動愈來愈普及，不只專業選手，一般運動族也更重視身體防護，肌貼、運動膠帶逐漸成為日常輔助工具。不過肌貼撕除時的拉扯痛、拔毛感與殘膠問題，也成為許多運動愛好者的困擾。近期運動愛好者在社群中流傳著「無痛拆卸法」引起熱烈討論，其中，近期被運動族討論的ESENTA康威無痛脫膠噴霧搭配蘆薈清潔泡沫，也成為不少人嘗試的運動後照護選項。對不少運動族來說，肌貼與運動膠帶早已不是職業選手專用配備。無論是路跑、重訓、打球或健行，只要膝蓋、肩膀、手腕、小腿等部位需要支撐，許多人都會選擇貼紮輔助，提供局部穩定感，讓運動過程更安心。但真正讓人頭痛的，往往不是貼上去，而是撕下來。貼布黏得太牢，撕除時容易拉扯皮膚，甚至連汗毛一起拔起；若運動後大量流汗，貼布長時間附著，也可能留下殘膠，使肌膚出現黏膩、泛紅或不舒服。「貼肌貼是為了運動時比較安心，結果每次撕下來都像在撕膠帶。」有運動愛好者分享，不只撕除時得忍痛，長期反覆拉扯也容易讓皮膚感到不適。不少跑者、健身族與球類運動愛好者都有相同困擾，也讓「肌貼怎麼撕」成為運動後照護的新課題。近期運動社群開始流傳一套「無痛拆卸法」，重點不是直接硬把肌貼撕下，而是先降低貼布黏著度，再進行溫和清潔。這類做法在跑者、健身族與球類運動愛好者間引發討論，也讓「運動後照護」不再只停留在伸展、冰敷與按摩。做法大致分為2步驟。第一步，是使用無痛脫膠噴霧協助降低肌貼與皮膚之間的黏性，讓貼布更容易移除，減少硬撕造成的拉扯與不適。第二步，則是在撕除後以溫和清潔泡沫帶走汗垢與殘膠感，讓皮膚恢復清爽。近期也有運動愛好者分享，使用ESENTA康威無痛脫膠噴霧協助降低貼布黏著感後，肌貼較容易移除，撕除時的拉扯感也相對減少；後續再搭配蘆薈清潔泡沫，協助帶走汗垢與殘膠感，讓運動後的肌膚維持清爽。近期運動社群開始流傳一套「無痛拆卸法」，重點不是直接硬把肌貼撕下，而是先降低貼布黏著度，再進行溫和清潔。這類做法在跑者、健身族與球類運動愛好者間引發討論，也讓「運動後照護」不再只停留在伸展、冰敷與按摩。做法大致分為2步驟。第一步，是先使用脫膠輔助產品，協助降低肌貼與皮膚之間的黏著感，讓貼布較容易移除，減少硬撕造成的拉扯與不適。第二步，則是在撕除後進行溫和清潔，帶走汗垢與殘膠感，讓肌膚維持清爽舒適。近期也有運動愛好者分享，使用ESENTA康威無痛脫膠噴霧協助降低貼布黏著感後，肌貼較容易移除，撕除時的拉扯感也相對減少；後續再搭配蘆薈清潔泡沫，協助帶走汗垢與殘膠感，讓運動後的肌膚維持清爽。對運動族來說，肌貼不是貼完就結束。如何安全拆除、清潔殘膠、舒緩肌膚，都是避免小問題累積成不適的關鍵。隨著運動風氣越來越盛行，運動族也越來越重視自我照護細節。肌貼能協助運動族在運動時獲得支撐，但若因撕下疼痛而讓人考慮再三，也會影響使用意願。現在有了「無痛脫膠」搭配「溫和清潔」產品出現，也讓運動族在享受汗水淋漓後，多了一種照顧肌膚的方式。