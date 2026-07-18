我是廣告 請繼續往下閱讀

BLG母公司申請商標 網友不敢相信

Bin MSI爭取「世一上」失利 EWC慘遭DK淘汰

《英雄聯盟》2026年MSI季中邀請賽結束，中國LPL賽區戰隊BLG在冠軍賽被韓國LCK賽區戰隊HLE復仇成功，拿到亞軍，「世界第一上路」（世一上）的稱號目前看起來是被Zeus拿走。不過近期有網友發現，BLG戰隊的母公司疑似在今年3月，在中國申請「世一上」的商標權，卻遭到駁回。BLG上路Bin經常把「世一上」掛在嘴邊，粉絲們也常常用「世一上」稱呼Bin，沒想到BLG母公司上海嗶哩嗶哩電競信息科技有限公司居然將「世一上」拿去註冊商標，有網友發現中國商標查詢網站中，嗶哩嗶哩申請了「世一上」相關商標，內容包括珠寶鐘錶類、服裝鞋帽、科學儀器、餐飲住宿等，不過都在6月左右被駁回，等待複審。過去BLG上路選手Bin在受訪時，就常表示自己就是世一上（世界第一上路），但母公司把「世一上」拿去申請商標，讓網友不可置信，「原本我以为是假的，查了一下没想到是真的」、「bilibili賺錢的方式很多，你們怎麼總走奇怪的路線」、「政府認證不是世一上」、「蛤？」。BLG在MSI季中邀請賽把韓國LCK賽區的T1打進敗部組，還曾擊敗HLE，但在冠軍賽中，被HLE復仇成功，以3比2打敗BLG，順利拿下2026年MSI冠軍，在關鍵的第5局中，HLE的上路Zeus拿出蒙多醫生，力壓號稱「世一上」的Bin，為HLE取得關鍵一勝，Zeus也成為這一屆MSI的FMVP。BLG昨（17）日在2026年EWC電競世界盃賽事中，遇到韓國LCK賽區戰隊DK，遭到DK以2比1淘汰，也代表所有中國LPL賽區都結束EWC賽事，Bin要證明自己是世界第一上路，可能要等到2026年《英雄聯盟》世界大賽了。